المجلس الانتقالي يرتمي في احضان هادي ويتوسله المناصب والوظائف - بيان مخزي للإنفصاليين

الإثنين 18 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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اصدر مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الامارات) بيانا عن نتائج اجتماعات عقدها في المكلا عاصمة محافظة حضرموت ، والتي كان قد وصلها قبل ايام بقوات عسكرية كبيرة من مليشياته المنضوية تحت ما يسمى الحزام الامني وتشكيلات اخرى.

وقال البيان (اطلع عليه مأرب برس) ان الجمعية العمومية «اوصت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بتجديد العلاقة مع فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بما يخدم قضية الجنوب ويمكن ابناءه من إدارة مؤسساتهم ومواردهم بعيداً عن القوى الحزبية المتطرفة والقوى الإرهابية».

وطالب المجلس بتمكين الجنوبيين من انصاره من المناصب والادارات ، كما هاجم حكومة معين عبدالملك ووصفها بالفاسدة .

وجاء في البيان

اختتمت مساء اليوم أعمال الدورة الثانية للجمعية الوطنية الجنوبية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت .

وقد شهدت جلسات الجمعية التي ترأسها اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية عددا من المداولات بين أعضائها شملت قضايا خاصة بالاوضاع في الجنوب وبعض مناطقه التي تعاني من الإرهاب والانفلات الأمني الإضافة إلى ملفات فساد طالت قطاع الكهرباء ونهب الأراضي انطلاقا من مهام الجمعية التشريعية والرقابية.

وصدر عن اختتام الدورة الثانية عددا من القرارات والتوصيات التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

القرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنعقدة للفترة (16 – 17 فبراير 2019م) في مدينة المكلا – حضرموت

تقر الجمعية الوطنية الوثائق التي تم مناقشتها مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة.

تقر الجمعية الوطنية تفعيل اللوائح الداخلية وعدم الخروج عنها.

توصي الجمعية الوطنية قيادة المجلس الانتقالي متابعة ملف حضرموت الوادي والصحراء وشبوة والمهرة وسقطرى ومكيراس ابين واتخاذ الإجراءات اللازمة لما يضمن تمكين أبناء هذه المناطق من الإدارة الرشيدة لها.

توصي الجمعية الوطنية قيادة المجلس الانتقالي تمكين النخب في حضرموت الوادي، الصحراء، شبوة، المهرة، سقطرى ومكيراس ابين.

توصي الجمعية الوطنية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بتجديد العلاقة مع فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بما يخدم قضية الجنوب ويمكن ابناءه من إدارة مؤسساتهم ومواردهم بعيداً عن القوى الحزبية المتطرفة والقوى الإرهابية.

توصي الجمعية الوطنية بالتصدي لكل محاولات حكومة الفساد التي تهدف الى العبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في الجنوب وتهميش الكادر الجنوبي الوطني وتحذر الجمعية الوطنية حكومة الفساد بأنها ستعمل كل ما في وسعها باتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقف ذلك العبث.

توصي الجمعية الوطنية اللجنة القانونية في الجمعية والدائرة القانونية في الأمانة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للتصدي للعبث بالمناهج التعليمية ووقف تجييرها السياسي ومخاطبة المنظمات العربية والدولية المختصة لوقف هذه الانتهاكات.

توصي الجمعية الوطنية اللجنة القانونية بالجمعية والدائرة القانونية بالأمانة العامة باتخاذ كافة الإجراءات لوقف التمييز والاقصاء الممنهج للكادر الجنوبي الوطني من قبل حكومة الفساد.

تدين الجمعية الوطنية عمليات البسط العشوائي والعبث بمخططات الأراضي وممتلكات الدولة والقطاع الخاص وتوصي الجهات المختصة التصدي بكل حزم وجدية لهذه الأفعال العبثية المشينة وتعتبر الجمعية الوطنية كل من شارك في هذا العبث خارج عن القانون ويجب محاسبته وعدم التهاون معه كائن من كان بتحت أي غطاء او ستار.

توصي الجمعية الوطنية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بإعطاء مزيداً من الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى ومساعدتهم على ضمان العيش الكريم.

توصي الجمعية الوطنية تمكين الشباب والمرأة في كل مفاصل القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي ودعم دورهم في المجتمع بما يتوافق مع المواثيق الوطنية والدولية وجعلهم عنصراً فاعلاً في صناعة الحاضر والمستقبل.

توصي الجمعية الوطنية هيئة الرئاسة تعزيز وتفعيل النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية والابداعية ومنظمات المجتمع المدني واضفاء عليها الصبغة الوطنية والهوية الجنوبية.

توصي الجمعية الوطنية هيئة الرئاسة الاستمرار في التواصل الإيجابي مع المجتمع الإقليمي والدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن والدول الراعية لحثها على الاستجابة لإرادة شعب الجنوب العربي وحقه في دولته المستقلة الحرة كاملة السيادة.

توصي الجمعية الوطنية وهي مجتمعة في محافظة حضرموت بتبني المخرجات التي اجمع عليها أبناء حضرموت وتضمن تنفيذها والتي وردت في مؤتمر حضرموت الجامع بما يتوافق والرؤية السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي ويحفظ وحدة وامن وسلامة الجنوب العربي.

تزكي الجمعية الوطنية دعوة رئيس الجمعية الوطنية للبرلمانيين الجنوبيين المنضويين تحت ما يسمى بالبرلمان اليمني المنتهية ولايته بإبقاء أبواب الجمعية الوطنية مفتوحة لهم وترحب بانضمامهم.