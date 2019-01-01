واشنطن تعلن استمرارها بدعم التحالف العسكري باليمن

الإثنين 18 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أكد مسؤول عسكري أميركي في أبوظبي، الأحد، أن القوات الأميركية ستواصل مساندة التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، ومقاتلة تنظيم القاعدة في هذا البلد.

وقال نائب مدير القيادة الوسطى للجيش الأميركي: «نواصل تقديم الدعم للتحالف بقيادة السعودية، وبشكل خاص مساعدته في الاستهداف الدقيق، وتقليل خطر وقوع خسائر مدنية»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المسؤول العسكري على هامش مشاركته في معرض «آيدكس» الدفاعي في العاصمة الإماراتية: «نواصل التركيز على هزيمة القاعدة وتنظيم داعش، ولا نزال على أتم الاستعداد للقيام بما يلزم في هذا الصدد».

وتقدّم القوات الأميركية دعماً لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، منذ 2015، في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. كما تشن القوات الأميركية عمليات ضد تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في هذا البلد.

وحول عملية انسحاب من سوريا؛ حيث تقاتل القوات الأميركية تنظيم داعش، قال المسؤول العسكري رداً على سؤال في هذا الصدد: «في الوقت الذي نعيد فيه تموضعنا، نواصل مهمتنا في تحييد تنظيم داعش، والعمل مع شركائنا في المنطقة لإنجاز ذلك». وتابع: «نجري انسحاباً من سوريا؛ لكنني على ثقة بأننا سنبقى في وضع يسمح لنا بمواصلة الحرب على تنظيم داعش».

ومني التنظيم بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين، بعد سنوات أثار فيها الرعب بقواعده المتشددة وأحكامه الوحشية واعتداءاته الدامية حول العالم.

وبدأت «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في سبتمبر (أيلول) الماضي، عملية عسكرية واسعة للقضاء على التنظيم المتطرف في آخر جيب يسيطر عليه شرق سوريا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فاجأ في ديسمبر (كانون الأول) حلفاءه الغربيين والمقاتلين الأكراد، بإعلانه قرار سحب نحو ألفي جندي أميركي يدعمون «قوات سوريا الديمقراطية».