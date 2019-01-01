ميليشيات الحوثي تحتل منزل أسرة ياسر عرفات واشنطن تعلن استمرارها بدعم التحالف العسكري باليمن وفاة شاب صومالي في سجون الحوثي بصنعاء السعودية تفجر مفاجأة بشأن إيران والمنطقة للمرة الأولى .. فيديو بـ600 رصاصة في الدقيقة... روسيا تزود السعودية بسلاح ذات قدرات خارقة - تعرّف على المواصفات الإعلان عن توافق «حكومي - حوثي » بشأن إعادة الانتشار في الحديدة مخبأ «عـبد المـلك» يعانق انتصارات الجيش.. قرى ومواقع استراتيجية في قبضة قوات الشرعـية - تطورت ميدانية هامـة محمد بن سلمان يعلن إبرام صفقة ضخمة مع باكستان اللجنة الأمنية بـ«مأرب» تعقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة اللواء «العـرادة» وتوجه دعوه هامه للمواطنين من هو الزعيم القبلي البارز الذي قاد اليوم معركة كسر أشرس هجوم «حـوثي» بـ«حجور»..آخر المستجدات
قال مصدر طبي يمني، إن شابًا يحمل الجنسية الصومالية، توفي مساء الأحد، في سجن ”الجوازات“ الذي تديره ميليشيا الحوثي، والذي يحتوي على عشرات الأجانب، أغلبهم أفارقة دخلوا اليمن بطريقة غير شرعية.
ونقل موقع “إرم نيوز“ عن المصدر في تصريحات ان ”الأجانب الذين يدخلون اليمن بطرق غير شرعية، يتم نقلهم إلى 3 سجون، هي: الجوازات والاحتياطي والسياسي، في العاصمة صنعاء، ويتلقون معاملة غير إنسانية وتقدم لهم وجبة واحدة يوميًا، ويتعرضون لجلسات تحقيق وتعذيب بشكل متواصل“.
وأضاف أنه ”في ظل هذا الوضع غير الإنساني، تفشّى عدد من الأمراض بين النزلاء، في مقدمتها الأمراض الجلدية وسوء التغذية والكوليرا، إذ توفي منذ بداية العام الحالي 23 أفريقيًا على الأقل“.
ويدخل عبر البحر مئات الأفارقة إلى اليمن، باعتباره ممرًا لدخول الأراضي السعودية، لكن العشرات منهم تلتهمهم أمواج البحار قبل وصولهم إلى الساحل اليمني، ويفقد جزء منهم حياته داخل الأراضي اليمنية لدى تنقلهم بين المدن وصولًا إلى الحدود مع السعودية.