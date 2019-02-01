واشنطن تعلن موقف داعما للسعودية والشرعية في اليمن

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في موقف جديد للإدارة الامريكية عقب مصادقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب اليمنية, بعد أن حظي مشروع القانون بأصوات الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب، حيث صوت بـ"نعم" 248 نائبا، وعارضه 177 وامتنع نائب واحد عن التصويت
أكد اليوم مسؤول عسكري أميركي أن القوات الأميركية ستواصل مساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، ومقاتلة تنظيم القاعدة.
وقال نائب مدير القيادة الوسطى للجيش الأميركي ـ رداً على أسئلة لوكالة فرانس برس ـ "نواصل تقديم الدعم للتحالف بقيادة السعودية، وبشكل خاص مساعدته في الاستهداف الدقيق وتقليل خطر وقوع خسائر مدنية".
وأضاف على هامش مشاركته في معرض "آيدكس" الدفاعي في العاصمة الإماراتية: "نواصل التركيز على هزيمة القاعدة وتنظيم داعش، ولا نزال على أتم الجاهزية للقيام بما يلزم في هذا الصدد".
وتقدّم القوات الأميركية دعماً للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015 في مواجهة الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران. كما تشن القوات الأميركية عمليات ضد تنظيم القاعدة وداعش في هذا البلد.
وقال المسؤول العسكري رداً على سؤال في هذا الصدد: "في الوقت الذي نعيد فيه تموضعنا، نواصل مهمتنا في تحييد تنظيم داعش والعمل مع شركائنا في المنطقة لإنجاز ذلك".