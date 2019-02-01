الإعلان عن توافق «حكومي - حوثي » بشأن إعادة الانتشار في الحديدة مخبأ «عـبد المـلك» يعانق انتصارات الجيش.. قرى ومواقع استراتيجية في قبضة قوات الشرعـية - تطورت ميدانية هامـة محمد بن سلمان يعلن إبرام صفقة ضخمة مع باكستان اللجنة الأمنية بـ«مأرب» تعقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة اللواء «العـرادة» وتوجه دعوه هامه للمواطنين من هو الزعيم القبلي البارز الذي قاد اليوم معركة كسر أشرس هجوم «حـوثي» بـ«حجور»..آخر المستجدات والد نيمار يحسم جدل عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة وسط موسكو.. جريمة قتل بطل روسيا في التايكواندو (فيديو) إبراهيم دياز ضحية سولاري الجديدة في ريال مدريد لماذا أعلن أثرى اثرياء العالم: لا أستحق ثروتي. ضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب في طريقها إلى مدينة عربية
نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد عن مصدر عسكري بمحافظة الحديدة ، أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في المحافظة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد خرجت بتوافق حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار بمدينة وميناء الحديدة والخطوط العريضة للمرحلة الثانية وآلية المراقبة والتنفيذ للفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن اللجنة "أنهت، اليوم الأحد، لقاءات الجولة الرابعة والتي انعقدت على مدى يومين برئاسة الجنرال لوليسغارد وبحضور ممثلي الحكومة ومليشيات الحوثي.
وفي سياق متصل ذكرت قناة العربية نقلاً عن مصدر حكومي يمني أن فرق مراقبين من أعضاء بعثة الأمم المتحدة التي يقودها الجنرال لوليسغارد ستتولى مراقبة تنفيذ الاتفاقات التي أفضت إليها اجتماعات اللجنة.
وأكد أن أعضاء الفريق الحكومي في لجنة الانتشار غادروا مناطق سيطرة الحوثيين، في مدينة الحديدة بعد انتهاء الاجتماعات، واتجهوا إلى مناطق سيطرة قوات الشرعية في مديرية الدريهمي الواقعة جنوب مدينة الحديدة.