مخبأ «عـبد المـلك» يعانق انتصارات الجيش.. قرى ومواقع استراتيجية في قبضة قوات الشرعـية - تطورت ميدانية هامـة

الإثنين 18 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني ،اليوم الاحد ، مناطق جديدة في مران بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)عن قائد لواء المهام الخاصة العميد الركن عادل المصعبي قولة ان قوات الجيش الوطني حررت منطقة "الجلاح" ومركزها وقرية "ام عقال" و"المنعيره" وصولاً حتى معسكر الكامب البريطاني، وتحرير قرية"السلام" المطلة على وادي "المنزالة" ووادي"ليه"..لافتاً الى ان المعارك اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المليشيا.

واشار المصدر الى أن فرق الالغام قامت بتطهير وادي "المشابيح" بالكامل من الالغام التي زرعتها المليشيا الحوثية قبل دحرها من الوادي.

واكد المصعبي ان قوات الجيش الوطني مستمرة في عملياتها العسكرية في عدد من جبهات صعدة حتى تحريرها من مليشيا الانقلاب الحوثي.