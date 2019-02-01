محمد بن سلمان يعلن إبرام صفقة ضخمة مع باكستان

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأحد 17 فبراير / شباط، إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان.

وأضاف ابن سلمان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم الأحد، نقلته قناة العربية، إن أمام باكستان مستقبل باهر وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

وتابع: "وقعنا اليوم مذكرة تفاهم واتفاقيات قيمتها 20 مليار دولار وهذا مبلغ كبير للمرحلة الأولى، وهذا الرقم سينمو بصورة متزايدة في المرحلة المقبلة".

وتابع: "سيكون هناك مئة مليون سائح بين البلدين، في يوم من الأيام، وأعتقد أنه في السنوات العشرين المقبلة، سيكون هناك تطور أكبر في هذا المجال".

واستطرد: "نرحب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان".