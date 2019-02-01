اللجنة الأمنية بـ«مأرب» تعقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة اللواء «العـرادة» وتوجه دعوه هامه للمواطنين

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب اجتماعا لها ،اليوم الاحد 17 فبراير2019 م،برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة .

وناقش الاجتماع بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف والمفتش العام بالقوات المسلحة اللواء راكن عادل القميري ونائب رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن ناصر الذيباني،العديد من القضايا الأمنية وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والأمنية العاملة في المساحة الجغرافية لمحافظة مأرب، وتحديد القطاعات والمسئوليات ، وملاحقة العناصر المطلوبة أمنيا .

وشدد الاجتماع على مسؤولية كل الوحدات العسكرية و الأمنية لتعزيز حالة الاستقرار ، وتفعيل التعاون والإسناد بين الوحدات العسكرية والامنية بمختلف المستويات وبحسب مقتضيات الحاجة.

ودعت اللجنة الامنية المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الامنية والعسكرية من أجل تثبيت الأمن والاستقرار..مؤكدة ان المواطن هو رجل الأمن الأول.