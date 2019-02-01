اللجنة الأمنية بـ«مأرب» تعقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة اللواء «العـرادة» وتوجه دعوه هامه للمواطنين من هو الزعيم القبلي البارز الذي قاد اليوم معركة كسر أشرس هجوم «حـوثي» بـ«حجور»..آخر المستجدات والد نيمار يحسم جدل عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة وسط موسكو.. جريمة قتل بطل روسيا في التايكواندو (فيديو) إبراهيم دياز ضحية سولاري الجديدة في ريال مدريد لماذا أعلن أثرى اثرياء العالم: لا أستحق ثروتي. ضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب في طريقها إلى مدينة عربية مأرب.. رجل اعمال يشكو البسط على عقاراته السكنية بقوة السلاح من قبل قيادات عسكرية رفيعة في «الشرعية» الذهب الأخضر يزرع في اليمن ويباع بأبخس الاثمان وفي خارج اليمن يباع بأغلى من الذهب اليمن وفرنسا يبحثان خطة اعادة الإعمار وتصور يشمل جميع المحافظات
عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب اجتماعا لها ،اليوم الاحد 17 فبراير2019 م،برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة .
وناقش الاجتماع بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف والمفتش العام بالقوات المسلحة اللواء راكن عادل القميري ونائب رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن ناصر الذيباني،العديد من القضايا الأمنية وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والأمنية العاملة في المساحة الجغرافية لمحافظة مأرب، وتحديد القطاعات والمسئوليات ، وملاحقة العناصر المطلوبة أمنيا .
وشدد الاجتماع على مسؤولية كل الوحدات العسكرية و الأمنية لتعزيز حالة الاستقرار ، وتفعيل التعاون والإسناد بين الوحدات العسكرية والامنية بمختلف المستويات وبحسب مقتضيات الحاجة.
ودعت اللجنة الامنية المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الامنية والعسكرية من أجل تثبيت الأمن والاستقرار..مؤكدة ان المواطن هو رجل الأمن الأول.