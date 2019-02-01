إبراهيم دياز ضحية سولاري الجديدة في ريال مدريد

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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استبعد الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد الوافد الجديد إبراهيم دياز من قائمة المدعوين لمواجهة جيرونا الأحد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

ويعاني الشاب الإسباني صاحب الأصول المغربية، والقادم من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من عدم وجود مكان له في تشكيلة الفريق.

وبهذا الاستبعاد سيقضي دياز شهرا كاملا دون مشاركة في مباريات الفريق، إذ شارك اللاعب آخر مرة بقميص النادي الملكي في 16 يناير الماضي، أمام ليغانيس في إياب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولعب إبراهيم دياز منذ انضمامه مع الميرنغي 24 دقيقة فقط حتى الآن موزعة على ثلاث مباريات، منها مباراتان في كأس الملك ومباراة في الليغا.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن النادي الملكي، والخروج على سبيل الإعارة، ويأخذ في الاعتبار أن فترته هذه تتطلب منه التطور من خلال الحضور والتدريب مع اللاعبين الكبار لأجل مستقبله ومستقبل النادي.

يذكر أن ريال مدريد استقدم دياز من السيتي، مقابل صفقة بلغت 15 مليون يورو، إضافة لـ5 ملايين كحوافز إضافية.