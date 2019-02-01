لماذا أعلن أثرى اثرياء العالم: لا أستحق ثروتي. ضبط أحذية عسكرية بداخلها شرائح تعقب في طريقها إلى مدينة عربية مأرب.. رجل اعمال يشكو البسط على عقاراته السكنية بقوة السلاح من قبل قيادات عسكرية رفيعة في «الشرعية» الذهب الأخضر يزرع في اليمن ويباع بأبخس الاثمان وفي خارج اليمن يباع بأغلى من الذهب اليمن وفرنسا يبحثان خطة اعادة الإعمار وتصور يشمل جميع المحافظات إياكم أن تتركوا الواي فاي يشتغل في منازلكم بشكل دائم... الخطر القاتل شركة كندية تخسر 145 مليون دولار: بسبب كلمة السر المرحوم بشار لأسد: يتحدث عن مخطط لتقسيم يشمل كل دول المنطقة اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الاركان تعلن انتهاء مهلة اسبوعين منحتها للحكومة وتتخذ هذا القرار أول شركة اتصالات في اليمن يبدأ موظفوها بمناشدة المحكمة العليا بعد جور الحوثيين عليهم
قال رجل الأعمال اليمني محسن الخضر اليوم الأحد 17 فبراير 2018 م بان عدد من اراضية وعقاراته في مدينة مأرب تعرضت للبسط،من قبل قيادات عسكرية رفيعة في الجيش الوطني بقوة السلاح.
واضاف في تصريح لـ«مأرب برس» بأن عدد من القيادات العسكرية الرفيعة والمتواجدة في مدينة مأرب رفضت إخلاء عدد من مبانية السكنية المؤجرة للاخير في مدينة مأرب بالمجمع وفي شارع الجامعة والتي منحت لهم مقابل ايجار شهري يتم اخلاءها حسب ما هو متعارف علية ولكنهم قابلوه بالرفض التام.
مشيراً انه عفى عن المذكورين تسديده ايجاراته المستحقة لمدة 3 شهور للبحث عن سكن آخر ولكنهم تجاهلوا عرضه ما دفعه الى القيام بالبحث عن شقق سكنية لتكون البديل عن شققه وعند ابلاغهم تفاجى بالرد بانهم ليس لديهم وقت.
واضاف بانه قد تقدم خلال الايام القليلة الماضية بعدة بلاغات للجهات الأمنية بمختلف وحداتها بمدينة مأرب وكذلك قيادة المنطقة الثالثة ولكنهم لم يعيرو بلاغه وشكواه اي اهتمام.