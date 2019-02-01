اليمن وفرنسا يبحثان خطة اعادة الإعمار وتصور يشمل جميع المحافظات

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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بحثت اليمن مع فرنسا اليوم الاحد ملف اعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية والرؤى والخطط في هذا الشأن.

حيث التقى مستشار رئيس الجمهورية لشئون اعادة الإعمار المهندس سيف محسن الشريف ، السفير الفرسي لدى اليمن، السيد كريستيان تيستو واستعرضا ملف إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية ، ومعالجة آثر الحرب التي شنتها ميلشيا الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران، على اليمنيين منذ منتصف العام 2014.

وناقش اللقاء تصور الخطة و الاطار العام لاعادة الاعمار ويشمل جميع محافظات الجمهورية، وكذلك الرؤية الاستراتيجية لملف الاعمار بمحاوره المختلفه و بما يعزز من حضور الدولة في معالجة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين اليمنيين وتنشيط عجلة التنمية.

وأكد الشريف على أن رئيس الجمهورية يولي ملف إعادة الإعمار أولوية قصوى ، مشيراً إلى اهمية تبادل وجهات النظر مع الدول الداعمة للاعمار.

بدوره اكد السفير الفرنسي اهمية طرح برنامج الاعمار بصورتة الشاملة التي استمع اليها من المستشار و انه سيمثل مرحلة متقدمه يسهم في احلال السلم و ازالة ما خلفته الحرب.