أول شركة اتصالات في اليمن يبدأ موظفوها بمناشدة المحكمة العليا بعد جور الحوثيين عليهم

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 616

نفذ موظفي شركة سبأفون وقفة إحتجاجية للمرة الثانية أمام المحكمة العليا بصنعاء أكدوا فيها ان الأحكام الجائرة التي صدرت ضد الشركة من شأنها ايقاف نشاطها وتشريد الآلاف من موظفيها وضياع عشرات الآلاف من فرص العمل داخل الشركة وخارجها ، مُشددين على ان من يريدون بأحكامهم الجائرة انهيار شركة سبأفون يساهمون بشكل مُباشر في تدمير أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.. ومشيرين في نفس الوقت الى أن سبافون شركة وطنية رفدت - وماتزال - الخزينة العامة بمليارات الريالات...

وناشدت الوقفة الإحتجاجية الدولة والقضاء بضرورة تجنيب الشركة بشكل خاص وقطاع الإتصالات والقطاع الخاص بشكل عام المماحكات السياسية.. داعيين المحكمة العليا إلى إعادة النظر في قضايا الشركة المنظورة امامهم وفي الأحكام الجائرة التي صدرت ؛ وذلك من منظور محايد وعادل باعتبار القضاء العادل هو اساس الحكم وأمل الجميع..