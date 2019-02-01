قائد أركان الجيش ومحافظ إب يتحدثون عن استعدادات لدحر الحوثيين من مناطق مهمة في المحافظة

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 731

اطلع رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني اليوم الاحد ، على الوضع الميداني و العسكري في محافظة إب (وسط البلاد) الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وناقش رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ محافظة اب، اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي، المستجدات والأوضاع الميدانية في محافظة اب، في ظل استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي وممارستها الانتهاكات بحق المواطنين.

كما تم مناقشة الاحتياجات اللازمة والضرورية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية لدحر الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران من العديد من المواقع المهمة من أجزاء ومناطق مختلفة من محافظة اب.

واستمع رئيس الاركان، من المحافظ الوائلي إلى شرح موجز حول أوضاع محافظة إب، وما تبذلها قيادة السلطة المحلية والوحدات العسكرية من جهود لتحرير المحافظة من سيطرة الميليشيا الحوثية الإنقلابية.

وشدد رئيس هيئة الاركان، على مزيد من العمل وحشد الطاقات لمساندة أبطال الجيش الوطني..معبراً عن التقدير والشكر للبطولات التي يسطرها أبناء اب في صفوف الجيش الوطني في سبيل استعادة الدولة.

كما اكد اهتمام الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمحافظة اب وتحريرها وبسط سلطة الدولة فيها.

وأشاد الفريق الركن النخعي بدور دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الحكومة الشرعية واسناد الجيش الوطني في مختلف الجبهات.

من جانبه تطرق المحافظ إلى جهود استعادة مؤسسات الدولة ومساندة وحدات الجيش الوطني وحشد مختلف القوى والمكونات في المحافظة..معبراً عن الشكر والتقدير لاهتمام ودعم القيادة السياسية والعسكرية لمحافظة اب.

ولا تنشط اي جبهة قتال في المحافظة منذ فترة ، بعد ان كانت المقاومة قد فتحت جبهات حرب مع الحوثيين شرق وغرب مدينة إب عقب اقتحام المليشيات للمحافظة في اكتوبر من العام 2014.