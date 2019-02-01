محافظ المهرة يوجه بسراء سيارات ومعدات فنية لهذه المهمة

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مأرب

عدد القراءات 396

وجه محافظ محافظة المهرة راجح باكريت، فرع شركة النفط بالمحافظة بشراء ما يحتاجه صندوق النظافة من سيارات ومعدات فنية لتسهيل مهامه في النظافة وتحسين المدن والتغلب على المعوقات التي تواجهه في الجانب الفني.

واستمع المحافظ خلال لقائه ،اليوم ، بالمدير التنفيذي للصندوق محمد عوشن إلى مجمل الأنشطة التي ينفذها صندوق النظافة وأبرز الصعوبات التي تواجه العمل،

مؤكدا حرص السلطة المحلية لتذليل العقبات وتقديم مختلف التسهيلات ليتمكن الصندوق من تنفيذ خططه وبرامج عمله على أكمل وجه. الى ذلك أطلع المحافظ، خلال لقائه اليوم، مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس خالد العماد، على الترتيبات الجارية للبدء في تنفيذ طريق الغيضة - منعر - تريم - من خلال التنسيق مع وزارة الأشغال العامة.

وأكد المحافظ أهمية الطريق في إنتعاش المنطقة التي يمر عبرها باعتبارها واعدة بالكثير من الثروات الطبيعية الزراعية منها والنفطية.

وكانت المؤسسة العامة للطرق والجسور بدأت تنفيذ أعمال ردم لطرقات داخلية بمنطقة عتاب التي جرفتها سيول الإعصار.

وقال مدير عام مؤسسة الطرق المهندس عوض قويزان، بأن الأعمال جارية على قدم وساق في إصلاح وصيانة الطرق المتضررة في مختلف المديريات منها طريق فوري والغيضة - تنهالن.