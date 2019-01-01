إعلان مهم من بعثة الحج اليمنية

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اعلنت بعثة الحج اليمنية ،اليوم الاحد ، بمكة المكرمة، بدء تسجيل ضيوف الرحمن من الحجاج اليمنيين لموسم حج هذا العام الجاري ١٤٤٠ هجرية.
واشاد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، بدور القطاع الخاص، وما يقدمه من دور كبير في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وفقا للخطط والشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة.
ولفت إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية في تفويج أكثر من ٢٢٠ ألف معتمر أكملوا أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.
وثمن الوزيرً دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ووزارة الحج السعودية، لتذليلهم الصعاب أمام المواطن اليمني سواء فيما يتعلق بالعمرة أو الحج، والتعاون الكبير والمثمر على كل المستويات والأصعدة.
من جانبه أكد رئيس قطاع الحج والعمرة بالاتحاد اليمني للسياحة حسين الخولاني إلى أهمية استمرار التنسيق والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتنعكس هذه العلاقة على مستوى خدمات الحجاج والمعتمرين.