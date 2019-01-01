عاجل - المبعوث الاممي يصل صنعاء ومقترح جديد سيعرض على مجلس الامن غدا

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وصل قبل قليل (الثانية ظهرا) المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء.

يأتي ذلك مع ورود اخبار عن عقد مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين ، جلسة خاصة باليمن ينتظر أن تكرّس لمناقشة العراقيل التي تمارسها ميليشيا الحوثي في طريق تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحُديدة (غرب اليمن).

ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن مصادر سياسية "أن مجلس الأمن سيستمع إلى إحاطة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث حول تنفيذ قرار المجلس بشأن اتفاق ستوكهولم الخاص بإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة".

وأوضحت "أن المجلس سيمارس المزيد من الضغوط لإرغام ميليشيا الحوثي على الالتزام بالاتفاق بعد عرقلة تنفيذه لمدة 6 أسابيع".

وحسب المصادر "فإن المبعوث الدولي سيطلع الدول الأعضاء على مقترح الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس فريق المراقبين الدوليين، بشأن انسحاب ميليشيا الحوثي وقوات الشرعية من موانئ الحديدة ومنافذها وتسليمها إلى المراقبين التابعين للأمم المتحدة من أجل تسهيل مرور القوافل الإغاثية".