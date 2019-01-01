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الكشف عن اتفاق بين الرياض وباريس سيمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع العسكري داخل الممكلة

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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كشفت وكالة رويترز عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الصناعات العسكرية السعودية والمجموعة البحرية الفرنسية.

وذكرت رويترز أن باريس والرياض اتفقتا على تصنيع سفن وفرقاطات وغواصات داخل السعودية.

كما تم اتفاقا بين شركة الصناعات العسكرية السعودية وشركة نافال الفرنسية لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية.

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