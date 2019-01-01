عاجل - المبعوث الاممي يصل صنعاء ومجلس الأمن يعقد جلسة خاصة عن اليمن غدا إيران تعلن استعدادها لعلاقات وطيدة مع الدول الإسلامية الكشف عن اتفاق بين الرياض وباريس سيمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع العسكري داخل الممكلة تداعيات ظهور اليماني الى جوار نيتيناهو لم تتوقف - الحكومة ترد والاصلاح يعلن موقفا «هادي» يكافئ «شلال» ويمنح أقارب وموالون له رتبا عسكرية من بينها العربية: تعرف على أكثر 10 لغات انتشارا في الولايات المتحدة أسماء العميسي أول يمنية تواجه حكماً بالإعدام «حجور».. صخرة تحطمت عليها أوهام الحوثيين استنفار حوثي في صنعاء لإقامة مظاهرات داعمة لإيران الإرهاب الحوثي يدمّر حضارة زبيد اليمنية
كشفت وكالة رويترز عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الصناعات العسكرية السعودية والمجموعة البحرية الفرنسية.
وذكرت رويترز أن باريس والرياض اتفقتا على تصنيع سفن وفرقاطات وغواصات داخل السعودية.
كما تم اتفاقا بين شركة الصناعات العسكرية السعودية وشركة نافال الفرنسية لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية.