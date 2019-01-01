الكشف عن اتفاق بين الرياض وباريس سيمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع العسكري داخل الممكلة

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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