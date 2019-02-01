«هادي» يكافئ «شلال» ويمنح أقارب وموالون له رتبا عسكرية

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 922

وجه الرئيس هادي بترقية العشرات من منتسبي وزارة الداخلية بينهم نحو 40 عنصرا يتبعون قوات ما يسمى الحزام الامني (غير النظامية) والمدعومة من دولة الامارات .

وحصل مأرب برس على وثائق رسمية عليها ختم مكتب رئاسة الجمورية وصادرة عن وزارة الشئون القانونية ، تضمنت كشوفات باسماء عدد من المحسوبين على مدير أمن عدن شلال شائع ، والقيادي في الحزام الامني يسران المقطري، وكلاهما لديهما سجل من الجرائم والانتهاكات .

وتم ترقية الافراد واغلبهم من اقارب شلال شائع ومن ابناء منطقته ،(قرية الجليلة - الضالع) الى رتب ملازم اول وملازم ثاني .

وكان لافتا وورود اسم اجنبي يحمل الرقم 17 في كشف الترقية الى ملازم ثاني ويدعى (روبرت الخيلي أندرو دايمند) ، وهو يمني من ابناء الضالع مقرب من شلال قيل انه يحمل الجنسية الامريكية.

والحزام الامني تشكيل عسكري لا يخضع للشرعية وتدعمه الامارات وهو الجناح العسكري لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي .

اما شلال شائع الذي لايزال في منصب مدير امن عدن، فيدين بالولاء للامارات كما انه متهم بقيادة التمرد على القوات الحكومية في الاحداث التي شهدها شهر يناير مطلع العام الفائت .