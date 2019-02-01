«هادي» يكافئ «شلال» ويمنح أقارب وموالون له رتبا عسكرية

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وجه الرئيس هادي بترقية العشرات من منتسبي وزارة الداخلية بينهم نحو 40 عنصرا يتبعون قوات ما يسمى الحزام الامني (غير النظامية) والمدعومة من دولة الامارات .
وحصل مأرب برس على وثائق رسمية عليها ختم مكتب رئاسة الجمورية وصادرة عن وزارة الشئون القانونية ، تضمنت كشوفات باسماء عدد من المحسوبين على مدير أمن عدن شلال شائع ، والقيادي في الحزام الامني يسران المقطري، وكلاهما لديهما سجل من الجرائم والانتهاكات .
وتم ترقية الافراد واغلبهم من اقارب شلال شائع ومن ابناء منطقته ،(قرية الجليلة - الضالع) الى رتب ملازم اول وملازم ثاني .
وكان لافتا وورود اسم اجنبي يحمل الرقم 17 في كشف الترقية الى ملازم ثاني ويدعى (روبرت الخيلي أندرو دايمند) ، وهو يمني من ابناء الضالع مقرب من شلال قيل انه يحمل الجنسية الامريكية.
والحزام الامني تشكيل عسكري لا يخضع للشرعية وتدعمه الامارات وهو الجناح العسكري لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي .
اما شلال شائع الذي لايزال في منصب مدير امن عدن، فيدين بالولاء للامارات كما انه متهم بقيادة التمرد على القوات الحكومية في الاحداث التي شهدها شهر يناير مطلع العام الفائت .