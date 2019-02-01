من بينها العربية: تعرف على أكثر 10 لغات انتشارا في الولايات المتحدة

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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رفعت مواطنتان أمريكيتان دعوى قضائية ضد وكالة الحدود (المعنية بحراسة الحدود) في الولايات المتحدة بعد اعتقالهما في مونتانا لتحدثهما بالإسبانية.

وكان ضابط في وكالة الحدود قد اعتقل آنا سودا ومارثا هيرنانديز في مايو/آيار الماضي بعد أن سمعهما تتحدثان بالإسبانية في بقالة.

وقد حقق الضابط بول أونيل معهما نحو 40 دقيقة وطالب برؤية هوياتهما.

وقد رفع الاتحاد الأمريكي للحريات دعوى ضد وكالة الحدود نيابة عن سودا وهيرنانديز.

وقال الاتحاد في بيان بهذا الشأن: " إن التحدث بالإسبانية ليس ضد القانون."

ويسعى الاتحاد الأمريكي للحريات لوقف اعتقال أي شخص بسبب تحدثه الإسبانية أو لهجته، كما يسعى الاتحاد أيضا لتعويض الضحايا.

ولكن ما هي أبرز اللغات المستخدمة في الولايات المتحدة؟

رغم أن الولايات المتحدة لا توجد بها لغة رسمية فإن الإنجليزية هي الأكثر استخداما وسبب ذلك بسيط للغاية فأمريكا قبل استقلالها كانت مستعمرة بريطانية وبالتالي فإن البلاد ورثت ثقافتها ولغتها من البريطانيين، كما كانت أغلبية السكان من أصول بريطانية.

ومن هذا المنطلق فإن كل السكان تقريبا يعرفون أساسيات اللغة الإنجليزية وبعد الإنجليزية تأتي الإسبانية ثم الصينية والفرنسية والتاغالوغ ( من لغات جزر المحيط الهادي وهي اللغة الثانية في الفلبين وهي مزيج من الإسبانية والإنجليزية) والفيتنامية.

Image captionملكة جمال أمريكا نينا دافولوري ولدت بولاية أوتار براديش الهندية وتتحدث التيلوغو

وقد أثرت الهجرة بدرجة كبيرة على اللغة في الولايات المتحدة وأغلب الهجرات تأتي من الجارة الجنوبية المكسيك ودول أمريكا اللاتينية مما جعل الإسبانية هي ثاني أكثر اللغات استخداما في البلاد وفي بعض الولايات الكبيرة مثل كاليفورنيا وتكساس يتحدث نحو 20 في المئة من السكان الإسبانية ويفهمونها كما أن تأثير الإسبانية يمكن الشعور به أيضا في ولايات أخرى مثل نيويورك وفلوريدا وهذه الأخيرة قريبة من كوبا وتستقبل العديد من اللاجئين من هناك ومن جزر الكاريبي.

وفي السنوات الأخيرة عملت شركات التكنولوجيا على جذب العمالة الماهرة من الخارج وكانت الغالبية من دول آسيا وقد ظهرت لغة الماندرين الصينية كأكثر لغة آسيوية استخداما في الولايات المتحدة، وإلى جانب الصينية هناك لغات آسيوية أخرى كالكورية والتاغالوغ والفيتنامية.

ما مستقبل اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة؟

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ولا تخلو قائمة العشر الأوائل للغات المستخدمة في الولايات المتحدة من العربية التي تأتي في المركز السادس. كما أنها رابع أسرع اللغات انتشارا في الولايات المتحدة بعد التيلوغو والبنغالي والتاميل.

وكانت الولايات المتحدة قد عرفت الهجرة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر وكان أغلب المهاجرين من الشام (سوريا ولبنان وفلسطين والأردن) وكانت هذه المنطقة خاضعة حينئذ للدولة العثمانية وكان أغلب المهاجرين من المسيحيين.

وحاليا يمثل المهاجرون العرب من أصل لبناني 34 في المئة يليهم المصريون والسوريون بـ 11 في المئة لكل منهما ثم فلسطين 6 في المئة فالعراق والمغرب والأردن 3 في المئة لكل منهم ثم تتوزع النسبة الباقية على بقية الدول العربية الأخرى.

كما أن هناك لغات أخرى مثل الألمانية والعبرية، فعلى مدار قرون ذهب إلى أمريكا العديد من اللاجئين الألمان وفي الواقع أن الألمان الأمريكيين من أكبر المجموعات العرقية في الولايات المتحدة ويمكن الشعور بالتأثير الألماني في ولايات مثل شيكاغو وداكوتا كما تنتشر العبرية في أنحاء البلاد حيث توجد بأمريكا جالية يهودية كبيرة حيث هاجر العديد من اليهود من أوروبا عقب صعود النازية والفاشية في ثلاثينيات القرن الماضي وفي مدن مثل لوس أنغليس ونيويورك جاليات يهودية كبيرة تفضل التعامل بالعبرية.

ورغم أن بعض القبائل من سكان أمريكا الأصليين تصر على تعليم أطفالها لغتهم، إلا أن لغة السكان الأصليين لا تجد مكانا في قائمة أكثر 25 لغة استخداما في الولايات المتحدة. وأكثر لغات السكان الأصليين استخداما وهي النافاغو يستخدمها نحو 170 ألف شخص حيث تقدمت عليها العبرية للمركز 25 ويتحدث بها 213 ألف شخص.

وفي ما يلي قائمة بأكثر 25 لغة انتشارا في الولايات المتحدة بحسبمكتب الإحصاء الأمريكيوموقع أطلس العالمي (العدد هنا يشير لمن يعتبر هذه اللغة لغته الأم):

الإنجليزية: 231 مليون شخص

الإسبانية: 37 مليون شخص

الصينية (كانتون وماندرين وغيرها) نحو 3 ملايين شخص

تاغالوغ: أكثر من مليوني شخص

الفيتنامية: نحو مليوني شخص

العربية: مليون و900 ألف شخص

الفرنسية: نحو مليون و800 ألف شخص

الكورية: مليون و120 ألف شخص

الروسية: أكثر من مليون شخص

الألمانية: نحو مليون شخص

Image captionالتأثير البريطاني كبير في أمريكا

لغة هاواي: نحو 900 ألف شخص

الإيطالية: 708 ألف شخص

البرتغالية : 693 ألف شخص

الهندية: 643 ألف شخص

البولندية: 580 ألف شخص

اليابانية: 449 ألف شخص

الأوردو: 397 ألف شخص

الفارسية: 391 ألف شخص

الغوجاراتية (لغة ولاية غوجارات الهندية) : 373 ألف شخص



اليونانية: 304 ألف شخص

البنغالية( في بنغلاديش وولاية البنغال الهندية): 257 ألف شخص

البنجابية(إقليم البنجاب في باكستان): 253 ألف شخص

التيلوغو(ولاية أندرا براديش الهندية): 247 ألف شخص

الأرمينية : 237 ألف شخص

همونغ (لغة تنتشر في جنوب الصين وفيتنام ولاوس): 214 ألف شخص

العبرية: 213 ألف شخص