استنفار حوثي في صنعاء لإقامة مظاهرات داعمة لإيران

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- الشرق الأوسط

عدد القراءات 419



أثار المؤتمر الدولي في «وارسو» بخصوص مناقشة الخطر الإيراني على المنطقة والعالم، حفيظة الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، وهو ما جعل الجماعة التابعة لطهران تستنفر أتباعها للتظاهر من أجل نصرة المشروع الإيراني.

واستغلت الجماعة ظهور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في المؤتمر الدولي لتضليل أتباعها عبر زعمها بأن الحكومة الشرعية عميلة لإسرائيل ومعادية للقضية الفلسطينية، في مسعى لترديد المزاعم التي أطلقها زعيم «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران، حسن نصر الله.

ودعا زعيم الجماعة الحوثية في بيان بثته المصادر الرسمية للجماعة، أمس، إلى التظاهر في صنعاء وفي عموم المناطق الخاضعة للجماعة ضد مؤتمر «وارسو» ولتأييد النظام الإيراني.

كما أمرت الجماعة كل الجهات والكيانات الموالية لها في صنعاء بإصدار بيانات تنديد ومحاولة تصوير «وارسو» على أنه اعتداء على القضية الفلسطينية بسبب حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المؤتمر الذي ضم وزراء خارجية نحو 70 دولة.

ودائما ما تستغل الجماعة الحوثية مشاعر العداء تجاه إسرائيل لتوظيفها من أجل خدمة مشروعها الطائفي التابع لإيران، وتسخير القضايا العربية لحشد المزيد من أتباعها لقتال الشعب اليمني.

وفي هذا السياق، دعا السفير السعودي لدى اليمن، مدير مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد آل جابر: «مشايخ وأعيان وعقال ورجال اليمن إلى الحفاظ على أبنائهم من الحوثي الإرهابي».

وقال آل جابر عبر حسابه في «تويتر» إن «المستقبل لليمن أمنا وتنمية وإعمارا». محذرا اليمنيين من خطر المشروع الحوثي الإيراني.

وأضاف: «الحوثي يدعو أبناء اليمن للموت من أجل إيران، وإقامة نظام خميني في اليمن. التحالف العربي جاء لدعم الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وحكم النظام والقانون وإنقاذ الشعب اليمني».

وجاءت تغريدة آل جابر على خلفية الضجيج الإعلامي الذي تحاول الجماعة الحوثية أن تسخره على خلفية مؤتمر «وارسو» لحشد المزيد من أبناء رجال القبائل للقتال في صفوفها.