فعالية رفيعة المستوى لإعلان تعهدات والتزامات مالية لمساعدة اليمن

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت الأمم المتحدة عقد فعالية رفيعة المستوى لإعلان التعهدات بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن في 26 فبراير في جنيف، تشارك في استضافتها حكومتا سويسرا والسويد.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أمس في المؤتمر الصحفي اليومي: "إن الدعوة موجهة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وكذلك قادة المنظمات الإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات تمويل التنمية، ووكالات الأمم المتحدة، والصناديق والبرامج، وممثلون عن المنظمات الإنسانية غير الحكومية".

وأشار "فرحان حق" إلى أن ما يقدر بنحو 80 في المئة من السكان ـ أي ما يعادل 24 مليون شخص ـ يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.