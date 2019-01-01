فعالية رفيعة المستوى لإعلان تعهدات والتزامات مالية لمساعدة اليمن اندلاع مواجهات دامية بين قيادات مليشيا الحوثي في «الجـوف» تفاصيل جديدة عن سير المعارك في «مديرية الحشاء»بالضالع عقب هجوم مباغت لرجال المقاومة والجيش الجيش يعلن حصاد المعارك العنيفة التي خاضها اليوم ضد مليشيا الحوثي في جبهة البرح بـ«تعـز» باكستان تتخذ قرارا استثنائيا من أجل «محمد بن سلمان» جريمة وحشية تهز عـدن.. سافر لإقامة حفل زواجه فقتله مسلحين الحزام الأمني وتخلصوا من جثته - تفاصيل مروعة عاجـل.. قبائل «حجور» توجه نداء استغاثة للرئاسة اليمنية والتحالف ومصادر تتحدث عن تعرّض القبائل لخذلان غير مسبوق - مستجدات طارئة الباحث محمد جحيش يحصل على الماجستير بدرجة امتياز تويتر يحذف تغريدة للمرشد الإيراني ويوضح لماذا مستجدات عاجلة من عمران وحجور - غارات عنيفة وكمين محكم يحصدان عشرات القتلى من الحوثيين بينهم قيادات بارزة - اسماء
أعلنت الأمم المتحدة عقد فعالية رفيعة المستوى لإعلان التعهدات بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن في 26 فبراير في جنيف، تشارك في استضافتها حكومتا سويسرا والسويد.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أمس في المؤتمر الصحفي اليومي: "إن الدعوة موجهة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، وكذلك قادة المنظمات الإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات تمويل التنمية، ووكالات الأمم المتحدة، والصناديق والبرامج، وممثلون عن المنظمات الإنسانية غير الحكومية".
وأشار "فرحان حق" إلى أن ما يقدر بنحو 80 في المئة من السكان ـ أي ما يعادل 24 مليون شخص ـ يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 14.3 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة.