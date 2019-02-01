اندلاع مواجهات دامية بين قيادات مليشيا الحوثي في «الجـوف»

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شهدت محافظة الجوف اليوم السبت مواجهات دامية بين قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية على خلفية تقاسم النفوذ والسلطة فيما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرتها.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن مصادر مطلعة قولها ان مسلحين حوثيين اشتبكوا مع اخرين يتبعون القيادي الحوثي صالح ردمان، والذي عينته المليشيا محافظا للجوف في مديرية المطمة غربي المحافظة.
واكدت المصادر ان المواجهات التي لازالت مستمرة حتى ساعة وصول الخبر العاشرة مساءً نشبت على خلفية الصراع بين قيادات المليشيا على تقاسم النفوذ في المحافظة.
واسفرت الموجهات طبقا للمصادر عن وقوع عددا كبيرا من الاصابات بين صفوف الطرفين المتقاتلين.
وعادة ما تلجأ قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية، للاقتتال فيما بينها، بشكل مستمر، جراء الانقسامات الحادة التي تعصف بها، على خلفية خلافات حول النفوذ والموارد المالية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.