الجيش يعلن حصاد المعارك العنيفة التي خاضها اليوم ضد مليشيا الحوثي في جبهة البرح بـ«تعـز»

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خاضت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية ،غربي محافظة تعز، كبدت فيها المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ونقل موقع الجيش الوطني”سبتمبر نت”عن مصادر عسكرية قولها أن معارك عنيفة دارت اليوم بين أبطال الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية، في جبهة البرح بمديرية مقبنة، تكبدت فيها المليشيا خسائر فادحة.
وطبقا للمصادر أسفرت المعارك عن سقوط أكثر من 40 عنصراً من مليشيا الحوثي قتلى وجرحى.
يذكر أن جبهات ريف تعز الغربية والجنوبية الغربية كانت قد شهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، خلفت وراءها العديد القتلى والجرحى في صفوف المليشيا إلى جانب تكبد الاخيرة خسائر مادية كبيرة.