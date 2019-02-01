جريمة وحشية تهز عـدن.. سافر لإقامة حفل زواجه فقتله مسلحين الحزام الأمني وتخلصوا من جثته - تفاصيل مروعة

السبت 16 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن

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قتل شاب، اليوم السبت، بطريقة وحشية، على أيدي مسلحين تابعين للأجهزة الأمنية، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.

وقال ناشطون، إن الشاب محمد الاقليمي، 25 عاما، من أبناء مدينة عدن، مقيم في صنعاء، سافر عدن لإقامة حفل زواجه الذي لم يمر عليه سوى شهر، قتل على أيدي مسلحين كانوا على متن طقم عسكري، تابع للحزام الأمني بالمحافظة.

وأشاروا إلى أن المسلحين الذين كانوا على متن الطقم التابع للحزام الأمني بعدن، قاموا بالتقطع له، ونهب سيارته، والمال الذي كان بحوزته، ومن ثم قتله، والتخلص من جثته في منطقة الممدارة.

ولم تصدر الأجهزة الأمنية في المحافظة، أي بيانا توضيحيا لهذه الجريمة وملابساتها والاجراءات التي اتخذتها في سبيل تقديم الجناة الى العدالة، لكي ينالوا جزاءهم الرادع.

وتأتي هذه الجريمة البشعة، في سياق الجرائم التي ترتكب في مدينة عدن، والتي تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، في ظل تحكم الامارات على الوضع الامني في المحافظة، التي تحولت إلى مدينة أشباح، حيث اغتيل فيها العشرات من القادة الأمنيين والعسكريين ورجال الدين وخطباء المساجد، وقادة الأحزاب السياسية.