عاجـل.. قبائل «حجور» توجه نداء استغاثة للرئاسة اليمنية والتحالف ومصادر تتحدث عن تعرّض القبائل لخذلان غير مسبوق - مستجدات طارئة

السبت 16 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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وجهت قبائل حجور بمحافظة حجة مساء اليوم السبت 16 فبراير 2019 م نداء استغاثة للرئاسة اليمنية والتحالف العربي ممثلاً بالمملكة العربية السعودية للتدخل الفوري والعاجل لرفع الحصار المطبق من قبل المليشيات الحوثية على ابناء المنطقة.

وذكرت مصادر قبيلة قبل قليل في اتصال هاتفي مع«مأرب برس» بأن المليشيات الحوثية الايرانية نجحت اليوم في ، أغلاق كل الطرق المؤدية إلى كشر من الشمال، والجنوب والشرق، بعد فتح جبهة عاهم عصر اليوم السبت.

وأضافت المصادر على ان المليشيات الانقلابية اقدمت مساء يوم على فتح جبهة ثالثة من جهة الشمال التي كان ينتظر وصول الجيش الوطني اليها .

وبحسب المصادر ذاتها فأن تعزيزات حوثية كبيرة تواصل تدفقها لاخماد ثورة قبائل حجور يرافقه استخدام مخيف للقوة العسكرية ضد مواقع حجور وقبائل كشر .

وحذرت المصادر من سقوط قبائل حجور وكشر في خذلان غير مسبوق في حال استمر الوضع كما هو عليه دون دعم ومساندة الشرعية والتحالف وخصوصاً بعد نجاح المليشيات اليوم في استكمال الحصار وأغلاق كل الطرق المؤدية إلى كشر من الجهات الثلاث وهو ما يعني قطع الماء والغذاء عن أبناء حجور في كشر.

وكذبت المصادر ما نشره موقع الجيش «سبتمبر نت» حول تحركات عسكرية لفك الحصار عن حجور.

هذا فيما دعا وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم السبت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، التدخل والضغط الفوري لفك الحصار الذي تفرضه المليشيا الانقلابية على حجور في محافظة حجة، ووقف الجرائم الانسانية بحق سكان المنطقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" شدد فتح على ضرورة التنسيق مع المنظمات الاممية وخصوصا برنامج الاغذية العالمي لارسال المواد الاغاثية والطبية والفرق الاغاثية لتقديم الخدمات للسكان المحاصرين في تلك المناطق..معتبرا ماتقوم به المليشيا من حصار وجرائم بحق سكان المنطقة جرائم حرب لاتسقط بالتقادم.

وطالب المجتمع الدولي والمنسقة الانسانية بعمل كافة الوسائل والضغوطات لفك الحصار عن اهالي المنطقة والسماح بادخال المواد الغذائية والاحتياجات للمواطنين، وادانة ما تقوم به المليشيا من جرائم في المنطقة وعدم الصمت حيال تلك الجرائم الجسيمة بحق الاهالي والمدنيين في المنطقة.

وأكد فتح أن استمرار صمت المجتمع الدولي حيال جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق السكان في حجور وعدد من المناطق الخاضعة لها، وصمة عار في تاريخ الانسانية، وتشجع الحوثيين الاستمرار في تلك الجرائم.