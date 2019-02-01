الباحث محمد جحيش يحصل على الماجستير بدرجة امتياز

السبت 16 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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حصل الباحث اليمني، محمد علي جحيش، على شهادة الماجستير بتقدير ممتاز، وذلك في بحثه الموسوم " أثر الجودة الشاملة على الاداء الاداري بالتطبيق على جامعة العلوم والتكنولوجيا ".

وتمكن الباحث اليمني محمد جحيش، من تسليط الضوء على التجويد في الاداء الاداري والكشف عن افكار جديدة في مجال الابداع الاداري كرؤى نظرية وتطبيقية تجدد الافكار في مجال الادارة .

هذا وقد تمت مناقشة الرسالة في قاعة الدراسات العليا بجامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية بجمهورية السودان اليوم السبت الموافق 16 / ٢ /٢٠١٩ ، المناقشين المشرف على الرسالة : الدكتور حسن عبدالوهاب ، والمناقش الخارجي : الدكتور عبدالعال عبدالودود ، والمناقش الداخلي : الدكتور عمر تاج السر ...