الباحث محمد جحيش يحصل على الماجستير بدرجة امتياز تويتر يحذف تغريدة للمرشد الإيراني ويوضح لماذا مستجدات عاجلة من عمران وحجور - غارات عنيفة وكمين محكم يحصدان عشرات القتلى من الحوثيين بينهم قيادات بارزة - اسماء خبر سار للأكاديميين في المحافظات غير المحررة سلطنة عمان تفاجئ الجميع بشأن العلاقات مع إسرائيل وأزمة الخليج وحرب اليمن علماء اليمن يدعون لإنتفاضة مسلحة ويوجهون رسائل مهمة للقبائل والتحالف والرئيس السعودية تضطر للرد والنفي بشأن تطبيق «أبشر» الحكومي قصف ونزوح وطلب عاجل الى التحالف والمعارك على أشدها - اليكم آخر مستجدات الحرب في حجور تويتر يحتفظ بالرسائل الخاصة المحذوفة .. اعرف كيف يتم ذلك أخطر تصريح يدلي به الجنرال الهولندي بعد أن ترك مهمته في الحديدة
حصل الباحث اليمني، محمد علي جحيش، على شهادة الماجستير بتقدير ممتاز، وذلك في بحثه الموسوم " أثر الجودة الشاملة على الاداء الاداري بالتطبيق على جامعة العلوم والتكنولوجيا ".
وتمكن الباحث اليمني محمد جحيش، من تسليط الضوء على التجويد في الاداء الاداري والكشف عن افكار جديدة في مجال الابداع الاداري كرؤى نظرية وتطبيقية تجدد الافكار في مجال الادارة .
هذا وقد تمت مناقشة الرسالة في قاعة الدراسات العليا بجامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية بجمهورية السودان اليوم السبت الموافق 16 / ٢ /٢٠١٩ ، المناقشين المشرف على الرسالة : الدكتور حسن عبدالوهاب ، والمناقش الخارجي : الدكتور عبدالعال عبدالودود ، والمناقش الداخلي : الدكتور عمر تاج السر ...