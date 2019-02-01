مستجدات عاجلة من عمران وحجور - غارات عنيفة وكمين محكم يحصدان عشرات القتلى من الحوثيين بينهم قيادات بارزة - اسماء خبر سار للأكاديميين في المحافظات غير المحررة سلطنة عمان تفاجئ الجميع بشأن العلاقات مع إسرائيل وأزمة الخليج وحرب اليمن علماء اليمن يدعون لإنتفاضة مسلحة ويوجهون رسائل مهمة للقبائل والتحالف والرئيس السعودية تضطر للرد والنفي بشأن تطبيق «أبشر» الحكومي قصف ونزوح وطلب عاجل الى التحالف والمعارك على أشدها - اليكم آخر مستجدات الحرب في حجور تويتر يحتفظ بالرسائل الخاصة المحذوفة .. اعرف كيف يتم ذلك أخطر تصريح يدلي به الجنرال الهولندي بعد أن ترك مهمته في الحديدة معركة مفصلية ستقلب الموازين - الطريق الى «صنعاء» من «حجور» وتحرك سيصل بالشرعية الى «حاشد» ويطبق على «صعدة» اليمن توجه دعوة مهمة للحكومة اللبنانية الجديدة
افادت مصادر قبلية اليوم السبت بمقتل قيادات حوثية بارزة في كمين وقصف جوي عنيف استهدف تعزيزات في (قفلة عذر) التابعة لمحافظة عمران كانت في طريقها الى (حجور) في حجة .
وقالت المصادر لموقع مأرب برس «ان أكثر من 12 غارة جوية، وكمين محكم لرجال القبائل استهدفا ليلة امس تعزيزات عسكرية حوثية في عذر بعمران ، وخلفا عشرات القتلى من الحوثيين» .
واكدت «ان من بين القتلى 10 من القيادات الحوثية البارزة بينهم قائد الامن المركزي في محافظة عمران المعين من قبل الحوثيين واسمه شرف الدين ابومحمد الحمزي ، والعميد "دغفل" قائد قوات التدخل السريع ، فيما تعرض مدير امن محافظة عمران العميد ركن عبدالله العريجي لاصابات بالغة» .
كما لقي القيادي الحوثي عماد ناجي القاولي النمراني مصرعه مع مرافقية بغارة جوية في قفلة عذر ايضا.
وليل امس الجمعة نشرت وسائل اعلامية محلية اخبارا - لم يتم تأكيدها - تحدثت عن مقتل محافظ عمران المعين من الحوثيين فيصل جمعان مع مدير امن المحافظة ، في مواجهات مع ابناء قبائل حجور.