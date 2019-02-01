مستجدات عاجلة من عمران وحجور - غارات عنيفة وكمين محكم يحصدان عشرات القتلى من الحوثيين بينهم قيادات بارزة - اسماء

السبت 16 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر قبلية اليوم السبت بمقتل قيادات حوثية بارزة في كمين وقصف جوي عنيف استهدف تعزيزات في (قفلة عذر) التابعة لمحافظة عمران كانت في طريقها الى (حجور) في حجة .

وقالت المصادر لموقع مأرب برس «ان أكثر من 12 غارة جوية، وكمين محكم لرجال القبائل استهدفا ليلة امس تعزيزات عسكرية حوثية في عذر بعمران ، وخلفا عشرات القتلى من الحوثيين» .

واكدت «ان من بين القتلى 10 من القيادات الحوثية البارزة ‏بينهم قائد الامن المركزي في محافظة عمران المعين من قبل الحوثيين واسمه شرف الدين ابومحمد الحمزي ، والعميد "دغفل" قائد قوات التدخل السريع ، فيما تعرض مدير امن محافظة عمران العميد ركن عبدالله العريجي لاصابات بالغة» .

كما لقي القيادي الحوثي عماد ناجي القاولي النمراني مصرعه مع مرافقية بغارة جوية في قفلة عذر ايضا.

وليل امس الجمعة نشرت وسائل اعلامية محلية اخبارا - لم يتم تأكيدها - تحدثت عن مقتل محافظ عمران المعين من الحوثيين فيصل جمعان مع مدير امن المحافظة ، في مواجهات مع ابناء قبائل حجور.