خبر سار للأكاديميين في المحافظات غير المحررة

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تعمل الحكومة الشرعية على استكمال اجراءات صرف 50 بالمائة من مرتبات الأكاديميين في المناطق الغير محررة والخاضعة لسيطرة الانقلابيين .
وقالت وكالة سبأ الرسمية ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامه ناقش، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن ، مع نائب وزير المالية سالم بن بريك، صرف 50 بالمائة من مرتبات الأكاديميين في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية.
واستعرض الوزير باسلامة، خلال اللقاء الذي حضره ممثلين عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وجامعة صنعاء، الإشكاليات المرتبطة بمرتبات النازحين من منتسبي الوزارة، ومقترح صرف ٥٠ بالمائة من مرتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مناطق سيطرة الانقلاب.
من جانبه أكد نائب وزير المالية أنه يجري حالياً استكمال إجراءات صرف ٥٠ بالمائة من مرتبات كافة منتسبي الجامعات بحسب توجيهات الحكومة.
واشار الى أن وزارة المالية بانتظار إنجاز الكشوفات من قِبل وزارة الخدمة المدنية لصرف المرتبات.