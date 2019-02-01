أخطر تصريح يدلي به الجنرال الهولندي بعد أن ترك مهمته في الحديدة

السبت 16 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 910

اتهم الرئيس السابق للجنة المراقبين الدوليين الجنرال الهولندي باتريك كمارت، مليشيا الحوثي بإتلاف وتدمير 20% من مخزون الحبوب في مطاحن البحر الأحمر بنيران قذائفها في الحديدة (غرب اليمن).

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة «الفولكس كرانت» الهولندية.

وزارة الخارجية اليمنية بدورها اتهمت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن بالتضليل في البيانات التي يقدمها بشأن الانتهاكات الحوثية حول المساعدات الدولية والاعتداء على مستودعات الغذاء الأممية.

وقالت الخارجية على حاسبها الرسمي في تويتر "أن تصريحات كمارت تكشف التضليل المتعمد الذي تحمله بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن".

وتتهم الحكومة الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في البلاد بالتغاضي عن كشف الانتهاكات الحوثية بحق المساعدات الأممية سواء على صعيد نهبها أو إتلافها أو بيعها في الأسواق ووضع العراقيل أمام وصولها إلى مختلف المناطق.

وكان الجنرال الهولندي ترك مهمته الأممية على رأس فريق المراقبين في الحديدة نحو 10 أيام بعد وصول خلفه الدنماركي مايكل لوليسغارد لتولي المهمة.

وجاءت استقالة كمارت عقب رفض ميلشيات الحوثي مساعيه لتنفيذ اتفاق السويد وإعادة الانتشار، كما رفضت مقترحه بفتح ممرات إنسانية واتهمته بعدم الحياد بعد رفضه مسرحية الجماعة عن قيامها بالانسحاب من ميناء الحديدة وتسليمه لعناصرها الذين ألبستهم زي قوات الأمن المحلية.