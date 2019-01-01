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تغلب فريق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه فريق فروسينوني بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.
تقدم باولو ديبالا بهدف لليوفي في الدقيقة 6 من الشوط الأول، ثم أضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 17، ثم سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 63.
ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن رونالدو تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في الـ 3 مباريات الأخيرة له بالدوري.
واشار أوبتا إلى أن رونالدو كرر نفس إنجازه مع ريال مدريد في نوفمبر 2014، بعدما سجل وصنع في 3 مباريات متتالية، للمرة الثانية في مسيرته بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى
رونالدو يكرر إنجازه السابق مع ريال مدريد بقميص يوفنتوس
تغلب فريق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه فريق فروسينوني بنتيجة 3-0 في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.
تقدم باولو ديبالا بهدف لليوفي في الدقيقة 6 من الشوط الأول، ثم أضاف ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني في الدقيقة 17، ثم سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 63.
ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن رونالدو تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في الـ 3 مباريات الأخيرة له بالدوري.
واشار أوبتا إلى أن رونالدو كرر نفس إنجازه مع ريال مدريد في نوفمبر 2014، بعدما سجل وصنع في 3 مباريات متتالية، للمرة الثانية في مسيرته بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى