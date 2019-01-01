الآثار والتراث الثقافيّ في اليمن لم ينجوا من الحرب حسن نصر الله يعترف بتواجد عناصر من حزب الله باليمن ومقتل عدد منهم قبائل اليمن تتوحد لطرد الحوثيين بوادر تحوّل في الموقف الدولي المهادن لمتمرّدي اليمن من هي الأميرة ا التي حاولت مواجهة العسكر في بلادها؟ سرا.. نتنياهو زار 4 دول عربية لا تربطها علاقات بإسرائيل الكشف عن كبرى التهديدات التي قد تؤدي إلى فناء البشرية تحذير أممي: خطر قادم بعد 3 أشهر يهدد السعودية ومصر وثائق تكشف فساد وتلاعب وكلا الغاز بالمناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي ما حقيقية مصرع «محافظ عمران» التابع للحوثيين بـ«حجور»؟
اعترف الإرهابي حسن نصرالله، أمين عام حزب الله، بوجود مقاتلين من أتباعه يقاتلون إلى صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية في حربها العبثية باليمن.
ويظهر نصر الله في تسجيل مصور، وهو يقول "نحن لا نخجل بأن لدينا شهداء من حزب الله في اليمن".
وأضاف، أقولها لكم بكل صراحة نحن لا نخفي ذلك ولا نخجل من ذلك.
وجاء اعتراف حسن نصر الله بوجود مقاتلين وخبراء من أتباعه في اليمن، عقب مصرع عدد منهم بغارات جوية استهدفت معسكرات تدريبية تابعة للمليشيا.
من جهته دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن.
وطالب الارياني بوقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه للمليشيا الحوثية بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروجاً عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة.