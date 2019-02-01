وزير الدفاع التركي يتوعد: قواتنا فقط يجب أن تكون بالمنطقة الآمنة

السبت 16 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن القوات التركية فقط يجب أن تكون في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا.

وأكد أنه "يجب ألا يتحول الفراغ الذي سيحدث عقب الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى منطقة آمنة للإرهابيين".

وأوضح أن "إخراج تنظيم (ي ب ك) من منطقة شمالي سوريا يشكل القضية الأكثر أهمية بالنسبة لأمن حدود تركيا وشعبها".

وكان الرئيس الأمريكي قد قال، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، إن واشنطن ستقيم منطقة آمنة مساحتها 20 ميلا على الحدود السورية التركية للفصل بين أنقرة والمسلحين الأكراد، متوعدا بتدمير تركيا اقتصاديا إذا هاجمت التنظيمات الكردية في الشمال السوري، ومطالبا تلك التنظيمات بعدم استفزاز أنقرة.

وتريد تركيا إقامة منطقة آمنة بدعم لوجستي من الحلفاء بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وتقول إن هذه المنطقة ينبغي أن تكون خالية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة، التي تعتبرها أنقرة "جماعة إرهابية".