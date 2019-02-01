بتكلفة تفوق ثلث مليار ريال وزارة تابعة للشرعية تعلن انطلاق عملها من مبناها الجديد بعدن

السبت 16 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-مارب

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بدأت وزارة المالية، يوم أمس عملها في مبناها الجديد بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وبحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية فقد بلغت تكلفة انجاز مبنى وزارة المالية نحو 376 مليون ريال.

ويأتي بدء العمل بالمبنى الجديد في إطار حرص الحكومة على ترتيب أوضاع الوزارة، وإنشاء هياكلها الإدارية، وبالإضافة إلى إنجاز كافة الأعمال والمهام المناطة بها وتسهيل وتنظيم سير معاملات الجهات الحكومية والمواطنين.