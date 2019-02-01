طلاب اليمن بماليزيا يطالبون يوجهون بيان لرئاسة والحكومة بشكل عاجل

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طالب الطلاب اليمنيين المبتعثين في ماليزيا، الرئاسة والحكومة صرف مستحقاتهم المالية والمتمثلة بمستحقات الربع الرابع للعام الماضي والربع الأول للعام الجاري.
كما طالب الطلاب في وقفتهم " معالجة وضع الخريجين المحتجزة شهاداتهم، فضلا عن الخريجين الذين تجاهلتهم الوزارة لثلاث سنوات على التوالي بدون أعطائهم تذاكر عودة كحق قانوني للعودة.
ودعا الطلاب في بيان صادر عن الاتحاد العام للطلاب "حصل مأرب برس " على نسخة منه "عقب وقفة احتجاجية في الملحقية الثقافية بسفارة اليمن بكوالالمبور، بحل قضية مظلومي الاستمرارية المستمرون في الدراسة و المنتظمون في القاعات الدراسية والمعامل البحثية، بالإضافة إلى الطلاب الموفدين بدون رسوم دراسية إلى ماليزيا وبمساعدة مالية فقط والذين أعطوا ضمانات سابقة و لم تعالج إلى الآن.