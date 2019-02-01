وثائق تكشف فساد وتلاعب وكلا الغاز بالمناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت وثائق خاصة صادرة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن رفض أحد وكلا الغاز بالجمهورية المدعو مراد حمود المفزر، من أبناء محافظة المحويت، والذي يسيطر على سوق الغاز بالمحافظة وبقية المحافظات الخاصعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، رفض بالسماح للجنة الفنية التابعة للهيئة بفحص ميزان محطة التعبئة، وضبطه وفقاً للاوزان المحددة لتعبئة اسطوانات الغاز.

وذكرت الوثائق أن "المفزر" بواسطة المسؤول المباشر للمحطة" المحويت" المدعو همدان الغيثي رفض السماح لفريق الفني للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بفحص ميزان المحطة، والذي سبق انذار مالك المحطة لأكثر من مرة من قبل الهيئة أن المحطة خارج فنياً عن الجاهزية.

وفي مذكرة أخرى طالبت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، السلطة المحلية بمحافظة المحويت بضبط المحطة لخروجها فنياً عن الجاهزية، والذي سيسهم هذا الخروج بالتلاعب باوزان اسطوانات الغاز، ومضاعفة معاناة المواطنين.

وتفيد أحصائيات رسمية صادرة من شركة الغاز بصافر، إن "المفزر" يمتلك (٤٠٠) مقطورات غاز، والعديد من محطات الغاز في مختلف محافظات الجمهورية، والتي منها ثلاث محطات تابعة لأمانة العاصمة، من اصل خمس محطات غاز مخصصة لامانة العاصمة، والتي أبرزها محطة الخمسين، التي تعتبر المخزن الرئيسي للحوثيين من مادة الغاز، وثلاث محطات في محافظة المحويت (محطة المحويت - محطة شبام - محطة الطويلة) من اصل خمس محطات غاز رئيسية مخصصة للمحافظة، والذي يتم تزويدهن يوميا من شركة الغاز بصافر بأربع مقطورات غاز بسعر (١١١٠ ريال) لاسطوانة الغاز الواحدة، والتي تباع في محافظة المحويت ب(٧٠٠٠) ريال، بعد التلاعب باوزان الاسطوانات، إضافة إلى محطات في محافظات اخرى.

ووفقاً للتقرير الصادر من غرفة عمليات الغاز المشتركة أن شركة صافر للغاز زودت محطة (المحويت) للغاز التابعة "للمفزر" خلال العام ٢٠١٨ ب(١٠٨) مقطورة تحمل كمية(٢٧٦٢.٣)طن من الغاز، والواصل إلى المحطة (٣٧) مقطورة تحمل (٩٧١) طن من الغاز المنزلي فقط، وبقية مقطورات الغاز ذهبت للأسواق السوداء.

واكدت مصادر خاصة أن "المفزر" سيزور يوم غداً السبت الموافق ١٦/٢/٢٠١٩ شركة الغاز بصافر لطلب زيادة مقطورتين غاز يومياً لتغطية الطلب في محطة المحويت للغاز المضبوطة بمحضر من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والتي تتلاعب باوزان اسطوانات الغاز، والكميات المخصصة للمحطة.