ما حقيقية مصرع «محافظ عمران» التابع للحوثيين بـ«حجور»؟

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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لقي محافظ عمران، المعين من قبل مليشيا الحوثي، فيصل جمعان، مصرعه، اليوم الجمعة، مع العشرات من مرافقيه من أبناء المحافظة، في المواجهات التي تشهدها مديرية حجور بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، مع المليشيا الانقلابية، للاسبوع الثالث على التوالي.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، إن محافظ عمران التابع لمليشيا الحوثي، فيصل جمعان، قتل مع مدير أمن المحافظة، اضافة إلى أكثر من 20 من مرافقيهما من أبناء مديرية "قفلة عذر"، خلال المواجهات التي تشهدها منطقة حجور، المحاذية لمحافظة عمران.

يُشار إلى أن فيصل جمعان، كان يعمل استشاريا لطب الأطفال في المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة من 2012 إلى 2014م، قبل أن يتم تعيينه محافظا للمحافظة، من قبل المليشيا الحوثية، عقب سيطرتهم على العاصمة وتحديدا في نوفمبر 2014، خلفا للمحافظ الذي تم تعيينه من قبل الرئيس هادي محمد صالح شملان، والذي تم تعيينه خلفا للمحافظ الأسبق، محمد حسن دماج.