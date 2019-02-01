وثائق تكشف فساد وتلاعب وكلا الغاز بالمناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي ما حقيقية مصرع «محافظ عمران» التابع للحوثيين بـ«حجور»؟ رئيس "يمنيون" يدعو لتجريم التعصب بكل أشكاله وبروفيسور ومؤرخ كبير يدعو لتجريم المذهب الهادوي في اليمن آبل تستعد لإطلاق الإصدار الجديد من IPAD MINI 5 واتس آب تطور ميزة تدعم الخصوصية داخل المجموعات لهذا السبب نعشق سماع الأغاني الحزينة أسرار جيدة يكشفها العلم عن أسرار النوم تعليق مثير لحمد بن جاسم على عرس وارسو لماذا أغلقت السعودية أكبر حقل نفط بحري في العالم صورة لعارضة أزياء تفجر معركة قضائية بأمريكا
لقي محافظ عمران، المعين من قبل مليشيا الحوثي، فيصل جمعان، مصرعه، اليوم الجمعة، مع العشرات من مرافقيه من أبناء المحافظة، في المواجهات التي تشهدها مديرية حجور بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، مع المليشيا الانقلابية، للاسبوع الثالث على التوالي.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، إن محافظ عمران التابع لمليشيا الحوثي، فيصل جمعان، قتل مع مدير أمن المحافظة، اضافة إلى أكثر من 20 من مرافقيهما من أبناء مديرية "قفلة عذر"، خلال المواجهات التي تشهدها منطقة حجور، المحاذية لمحافظة عمران.
يُشار إلى أن فيصل جمعان، كان يعمل استشاريا لطب الأطفال في المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة من 2012 إلى 2014م، قبل أن يتم تعيينه محافظا للمحافظة، من قبل المليشيا الحوثية، عقب سيطرتهم على العاصمة وتحديدا في نوفمبر 2014، خلفا للمحافظ الذي تم تعيينه من قبل الرئيس هادي محمد صالح شملان، والذي تم تعيينه خلفا للمحافظ الأسبق، محمد حسن دماج.