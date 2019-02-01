رئيس "يمنيون" يدعو لتجريم التعصب بكل أشكاله وبروفيسور ومؤرخ كبير يدعو لتجريم المذهب الهادوي في اليمن آبل تستعد لإطلاق الإصدار الجديد من IPAD MINI 5 واتس آب تطور ميزة تدعم الخصوصية داخل المجموعات لهذا السبب نعشق سماع الأغاني الحزينة أسرار جيدة يكشفها العلم عن أسرار النوم تعليق مثير لحمد بن جاسم على عرس وارسو لماذا أغلقت السعودية أكبر حقل نفط بحري في العالم صورة لعارضة أزياء تفجر معركة قضائية بأمريكا ما سر ازدهار قطاع مستحضرات التجميل عالميا؟ سقوط خلايا إرهابية بمحافظة الجوف بيد رجال الامن وخلايا نائمة تحتضن 32 عضوا في قبضة الامن ..
تستعد شركة آبل لإطلاق الإصدار الجديد من الأجهزة اللوحية iPad Mini 5 مع رقاقة معالج A10 Fusion، وحجم شاشة 7.9 إنش، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الجهاز في النصف الأول من 2019.
وبحسب تسريبات DigiTimes، قد لا يطرأ الكثير من التغيير على تصميم جهازiPad Mini 5 القادم من آبل هذا العام وفقاً لأحدث التسريبات التي أكدت أن تصميم الإصدار القادم لا يختلف عن iPad mini 4 الحالي.
وتشير التوقعات إلى أن حجم الشاشة أيضاً 7.9 إنش، مع سماكة 6.1 مم للجهاز.
وجاءت التوقعات حول iPad Mini 5 في موصلات lighting التي تعود مع هذا الإصدار، إلى جانب دعم تقنية TouchID، مع مدخل سماعات 3.5 مم، أيضاً من المتوقع أن يتم تغيير موقع الميكروفونات لتكون في الأعلى في الإصدار الجديد بتصميم يتوافق مع الجيل السادس من أجهزة الآيباد.
وتختلف التوقعات للشريحة المستخدمة في جهازiPad Mini 5 بين رقاقة A10 Fusion التي استخدمت في هواتف الأيفون للعام 2017، أو رقاقة A10X Fusion التي استخدمت في الجيل السادس من أجهزة الآيباد في أجهزة iPad Pro للعام 2017، أيضاً لم تكشف التسريبات عن إصدار قلم آبل الذي سيدعمه جهاز iPad mini 5.