آبل تستعد لإطلاق الإصدار الجديد من IPAD MINI 5

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تستعد شركة آبل لإطلاق الإصدار الجديد من الأجهزة اللوحية iPad Mini 5 مع رقاقة معالج A10 Fusion، وحجم شاشة 7.9 إنش، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الجهاز في النصف الأول من 2019.

وبحسب تسريبات DigiTimes، قد لا يطرأ الكثير من التغيير على تصميم جهازiPad Mini 5 القادم من آبل هذا العام وفقاً لأحدث التسريبات التي أكدت أن تصميم الإصدار القادم لا يختلف عن iPad mini 4 الحالي.

وتشير التوقعات إلى أن حجم الشاشة أيضاً 7.9 إنش، مع سماكة 6.1 مم للجهاز.

وجاءت التوقعات حول iPad Mini 5 في موصلات lighting التي تعود مع هذا الإصدار، إلى جانب دعم تقنية TouchID، مع مدخل سماعات 3.5 مم، أيضاً من المتوقع أن يتم تغيير موقع الميكروفونات لتكون في الأعلى في الإصدار الجديد بتصميم يتوافق مع الجيل السادس من أجهزة الآيباد.

وتختلف التوقعات للشريحة المستخدمة في جهازiPad Mini 5 بين رقاقة A10 Fusion التي استخدمت في هواتف الأيفون للعام 2017، أو رقاقة A10X Fusion التي استخدمت في الجيل السادس من أجهزة الآيباد في أجهزة iPad Pro للعام 2017، أيضاً لم تكشف التسريبات عن إصدار قلم آبل الذي سيدعمه جهاز iPad mini 5.