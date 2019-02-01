رئيس "يمنيون" يدعو لتجريم التعصب بكل أشكاله وبروفيسور ومؤرخ كبير يدعو لتجريم المذهب الهادوي في اليمن آبل تستعد لإطلاق الإصدار الجديد من IPAD MINI 5 واتس آب تطور ميزة تدعم الخصوصية داخل المجموعات لهذا السبب نعشق سماع الأغاني الحزينة أسرار جيدة يكشفها العلم عن أسرار النوم تعليق مثير لحمد بن جاسم على عرس وارسو لماذا أغلقت السعودية أكبر حقل نفط بحري في العالم صورة لعارضة أزياء تفجر معركة قضائية بأمريكا ما سر ازدهار قطاع مستحضرات التجميل عالميا؟ سقوط خلايا إرهابية بمحافظة الجوف بيد رجال الامن وخلايا نائمة تحتضن 32 عضوا في قبضة الامن ..
يعمل تطبيق "واتس آب"، على ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين التحكم فيما إذا كانوا يريدون إضافتهم إلى مجموعة معينة أم لا.
وتقوم الميزة على التحكم بآلية إرسال الدعوات التي تسمح للمستخدمين بتحديد من يمكنه إضافتهم إلى مجموعة ما.
في الوقت الحالي يمكن لأي أحد أن يضيف شخصا ما إلى مجموعة "واتس آب"، دون أخذ الإذن، مما يسبب إحراجا للبعض، لهذا أدرجت واتساب هذه الخدمة ضمن الخدمات التي تختبرها حاليا.
وتقتصر هذه الميزة حاليا على التطبيق الذي يعمل على الهواتف التي تعمل على نظام "أي أو أس" حتى الآن، لكنها ستصل لهواتف "أندرويد" قريبا.
ويمكن للمستخدم الوصول لهذه الميزة على هواتف "آي فون"، عن طريق الذهاب لقسم الخصوصية، ومنها إلى قسم المجموعات.
سيجد المستخدم أمامه ثلاثة خيارات للمجموعات وهي "الجميع"، التي ستتيح لأي شخص إضافة المستخدم إلى مجموعة دون الحاجة لدعوة، والخيار الثاني هو "جهات الاتصال" حيث يمكن للأشخاص الموجودين في قائمة العناوين إضافة المستخدم إلى المجموعات المختلفة.
أما الخيار الأخير فهو "لا أحد"، حيث لا يمكن لأحد أن يضيفك دون إذن مسبق منك، ويمكنك قبول الدعوة قبل انتهاء صلاحيتها التي تستمر لمدة 72 ساعة من لحظة تلقيها.
كما سيتمكن المستخدمون من الانضمام إلى مجموعة "واتس آب"، من خلال إرسال رابط الدعوة للمجموعة بغض النظر عن إعدادات الدعوة الموجودة على الهاتف.