تعليق مثير لحمد بن جاسم على عرس وارسو

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تحدث رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، عن مؤتمر "وارسو"، الذي وصفه بـ"العرس"، وموقفه من التطبيع.

وقال ابن جاسم في تغريدة عبر "تويتر": "عرس وارسو: هناك خطوبة تمت في السابق، وهناك عرس تم في وارسو، والحضور إما (شهود ملكة) أو مدعوون للحفل".وتابع: "أُكرر بأنني لست ضد التطبيع، أو ضد فتح علاقة مع إسرائيل، ولكن لا بد أن تكون العلاقة متكافئة، وليست على حساب الحقوق الفلسطينية".

وفي تغريدة أخرى، قال حمد بن جاسم إن التطبيع الذي يقبل به يؤدي إلى "تحفيز الإسرائيليين على إرجاع الحقوق، وهذا الحل الأمثل للسلام الدائم".

وأضاف: "أما عنوان الاجتماع، فهو تبرير للزواج".

يشار إلى أن عدة وزراء عرب ظهروا إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الاجتماع الوزاري المعني "بدعم مستقبل السلام في الشرق الأوسط"، في العاصمة البولندية وارسو.