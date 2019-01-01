لماذا أغلقت السعودية أكبر حقل نفط بحري في العالم

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يعد حقل السفانية أكبر حقل نفط بحري في العالم وتتجاوز طاقته الإنتاجية مليون برميل يوميا- جيتي
قال مصدر مطلع الجمعة إن السعودية، أغلقت جزئيا حقل نفط السفانية البحري، بسبب ما قالت إنه "حادث تسبب في تلف كابل كهرباء رئيسي".
ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله، إن الإغلاق حدث في وقت سابق هذا الأسبوع، ولم يتضح متى سيعود الحقل للعمل بكامل طاقته، ولم ترد شركة النفط الحكومية أرامكو على طلب للتعليق.
والسفانية أكبر حقل نفط بحري في العالم، وتتجاوز طاقته الإنتاجية مليون برميل يوميا.