سقوط خلايا إرهابية بمحافظة الجوف بيد رجال الامن وخلايا نائمة تحتضن 32 عضوا في قبضة الامن ..

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف من القاء القبض على عدد من الخلايا الإرهابية التي تسعى لزعزعة الامن في المحافظة .

حيث قالت وكالة سبا في تقرير لها عن النجاحات الأمنية في المحافظة أن جهود رجال الامن أثمرت عن ضبط خلية إرهابية أخرى كانت أكثر خطورة من سابقتها ،يتزعمها المدعو " ا. ح " لم تنحصر مهامها في زراعة العبوات الناسفة بل كشفت التحقيقات عن مخططاتها لبعض الاغتيالات في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ,بالإضافة الى ترويج وتهريب المخدرات.

لكن هذه الخلية رغم كونها الأخطر على الإطلاق لم تكن الخلية النائمة الأخيرة فقد أسفرت التحريات المكثفة عن وكر جديد ، كبيرا ومعقدا ويضم شبكة من الأشخاص المحسوبين ضمن الفئات المهمشة.

وكشفت التحقيات والتحريات عن خلية نائمة تتكون من 32 عضوا اغلبهم من فئة المهمشين، والمخرزين الذين تسهل لهم مهنتهم الانتقال من مديرية الى أخرى في المحافظة، ليستغلوا طبيعة عملهم في تهريب العبوات من مناطق سيطرة المليشيا في سوق الإثنين الى مدينة الحزم، حيث يقع وكر الخلية التي يتزعمها "م.ن.ع" وشريكه "ع.ب.د".

وقالت الوكالة أن العميد ركن سليم السياغي مدير عام شرطة الجوف ومنذ البداية الأولى لتوليه مهام شرطة المحافظة, قام ببذل الكثير من الجهود في سبيل تطوير التحريات, ووجه المزيد من الإهتمام على مكافحة أنشطة الخلايا الإجرامية بكافة أنواعها, وذلك بالتعاون مع الشرفاء والمخلصين من أبناء المجتمع.

وقد كشفت التحقيقات عن قيام أعضاء الخلية بزراعة ما يزيد عن 50 عبوة ناسفة في مختلف مديريات محافظة الجوف مستهدفة مناطق تواجد المدنيين, والأسواق والمحال التجارية..

وبالإطلاع على محاضر جمع الاستدلالات واعترافات المتهمين، تبين أن الخلية كانت تقوم بتهريب العبوات من سوق الإثنين، باصطحاب نساء من أفراد عائلة زعيم الخلية، لتسهيل مرورها من النقاط بدون تفتيش.

وقامت شرطة الجوف بإحالة المتهمين جميعهم الى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ العقوبات اللازمة، كما تم خلال العام الماضي ضبط العديد من محاولات التخريب الفردية الأخرى.