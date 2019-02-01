الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أشاد رئيس وزراء باكستاني عمران خان؛ بالإصلاحات التي باشرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكداً أن باكستان تسعى إلى أن ترى السعودية قوية على الساحة الدولية.

وفي لقاءٍ مع قناة "العربية"، قال "عمران": ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ يقوم بإصلاحات عصرية ونحن ندعمه.

وأضاف: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ يسعى لـ "عصرنة" المملكة العربية السعودية، وهذا يحتاج إلى إصلاحات كثيرة، ونحن نتقاسم الأفكار نفسها، وما يقوم به ولي العهد يستحق الإشادة حقاً؛ لأننا نريد أن تكون السعودية قوية، ونأمل في مشاركة الجامعات والمدارس والشباب السعودي في عملية الإصلاح هذه، لمنافسة الدول.

وأردف "عمران": زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان مرحب بها جداً، والمملكة دولة صديقة لباكستان على الدوام، وهناك علاقة خاصة بين البلدين، وسيلقى ولي العهد، أفضل ترحيب في زيارته إلى باكستان، والشعب الباكستاني ينتظر زيارته فعلاً.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني، بدور السعودية والإمارات، بشكل خاص، في المسارعة بتقديم يد المساعدة لإسلام أباد عندما عانت وضعاً اقتصادياً صعباً.

وقال "عمران": كنّا في وضع اقتصادي سيئ، لم يكن لدينا مال كافٍ لتصريف شؤوننا وسداد وارداتنا، وعندما وصلنا إلى هذه الوضعية فكرنا في اللجوء إلى أصدقائنا "السعودية والإمارات" والصين أيضاً، وقلنا هؤلاء الأصدقاء لن يتركونا نسقط، وفعلاً قدمت هذه الدول الثلاث المساعدة لنا، هذا هو معنى الصداقة".

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ اجتمع، مساء الخميس، مع كِبار المسؤولين الباكستانيين في مكتبه بإسلام أباد، بحضور الوزراء وكِبار مسؤولي وزارة الخارجية والجيش.

وشهد الاجتماع استعراض ترتيبات الزيارة التي سيقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباكستان.

وأكّد عمران خان؛ التزام حكومته بتوفير التسهيلات الممكنة كافة لتعزيز الاستثمار في البلاد.