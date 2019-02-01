محمد بن سلمان في زيارة باذخة جدا جدا إلى باكستان .. حقائق وأرقام مدهشة

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تترقب باكستان زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة إسلام آباد لعقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار بحسب ما نشرته صحيفة "ذا نيوز انترناشيونال" الباكستانية. وستدوم الزيارة يومين فقط ابتداء من الـ 16 من فبراير/شباط الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز فوَّض ولي العهد إبرام الاتفاقيات مع باكستان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الـ 12 من فبراير/شباط الحالي.
إلا أن الزيارة أثارت جدلاً في الأوساط الإعلامية الباكستانية بسبب "مظاهر البذخ والترف وضخامة الحاشية" التي ترافقه خلال الزيارة التي صُنِّفت تحت بند ( VVIP ) أي درجة شخص أكثر من مهم.
حقائق وأرقام
وكشف موقع bbc البريطاني أنه سيتم منح ولي العهد بروتوكول VVIP عند دخول طائرته إلى المجال الجوي الباكستاني، وسترافقه طائرات مقاتلة من طراز JF-17 في الأجواء الباكستانية.
أحضر المسؤولون الأمنيون السعوديون مشرفيهم الأمنيين وموظفي الأمن الصغار لإجراء الترتيبات اللازمة.
سيتم نشر عناصر من الجيش الباكستاني في نقاط مهمة خلال زيارة بن سلمان للبلاد.
سيقوم عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني باستقبال ضيفه في المطار.
وسيرافق بن سلمان وفد خاص يضم 40 شخصا من المسؤولين التنفيذيين في أرامكو وأكثر من 100 رجل أعمال سعودي.