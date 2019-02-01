الحوثيون يعلنون عن موقفهم من جلوس وزير الخارجية اليمني بجوار نتنياهو

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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استغلت المليشيات الحوثية السقطة التي وقع فيها وزير الخارجية اليمني بالجلوس بجوار وزير الخارجي الإسرائيلي للحديث عن الوطنية والكرامة والدفاع عن المقدسات .

حيث دعا ما يسمى رئيس الوفد الحوثي المفاوض محمد عبدالسلام أطياف الشعب اليمني إلى إدانة ما ساماه "الموقف المخزي لحكومة المرتزقة بمشاركتها بمؤتمر وارسو.. مؤكدا أن موقف اليمن كان وسيظل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله التاريخي والمقدس.

وأشار المدعو محمد عبدالسلام في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحوثية " إلى أن السلام في اليمن لن يتأتى من خلال الهرولة المقيتة إلى أحضان إسرائيل .

ومضى القيادي الحوثي قائلا " أن المشاركة الخيانية في مؤتمر وارسو من قبل مجموعة تحالف العاصفة وحكومة المرتزقة تمثل تصعيدا في العدوان على اليمن.. وقال "إن مسالمة العدو الإسرائيلي لن تجلب لصاحبها إلا الذل والعار والهوان ".

ومضى ساخرا " "غيبت ما تسمى بحكومة هادي من اجتماع رباعية العدوان على اليمن " أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات" الذي عقد على هامش مؤتمر وارسو وجيء بممثلها لحفلة وارسو لاستخدامه بالعرض المسرحي بطريقة هزلية تعكس مستوى الهوان لخونةُ الأوطان".

وأضاف رئيس الوفد الحوثي قائلا إلى أن المكوث الطويل لحكومة ما اسماه "المرتزقة" في الخارج يبدو أنه قد أصابها بلوثة التطبيع فانساقت وراء الرياض وأبوظبي بشكل أعمى.