استشهاد نجل أحد قيادات حزب الاصلاح في الجنوب

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

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استشهد اليوم الجمعة المهندس "عبد الله صادق عثمان المشرقي" نجل الأمين العام للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع في صفوف المقاومة الشعبية في مديريه الحشاء غرب الضالع (جنوب اليمن).

وأوضحت مصادر محلية أن نجل أمين عام إصلاح الضالع استشهد في المواجهات التي اندلعت بين المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى في مديريه الحشاء".

وسبق أن قدم حزب الإصلاح قائمة كبيرة من الشهداء والجرحى في المحافظة التي تخوض مواجهات للعام الخامس مع مليشيات الحوثي الانقلابية على أطرافها الشمالية والغربية.