الشرعية تعلن تحريك قوات عسكرية كبيرة الى «حجور» وتحدد مهامها والى أين ستتقدم

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال موقع الجيش اليمني اليوم الجمعة ان قوات كبيرة من الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي بدأت بالتحرك وتنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل سبتمبر نت عن مصدر قيادي رفيع في ألوية العروبة قوله « ان قوات كبيرة من الوية العروبة بدأت اليوم الجمعة بالتحرك لحسم المعركة مع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة».

واضاف ان «الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش الوطني في حجة وفك الحصار عن ابناء حجور الذين تحاصرهم مليشيا الحوثي الانقلابية».

وبين ان من مهام هذه القوات سيكون التقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المحاددة لمحافظة حجة بدءا من منفذ الخرج ووصولا الى ميناء الحديدة.

وعلى صعيد المعارك الدائرة في حجور ومناطق مجاورة تتبع محافظة عمران ، افاد مصدر ميداني لموقع مأرب برس باندلاع اشتباكات عنيفة بين رجال القبائل ومليشيات الحوثي في منطقة (الزعلة) خلفت قتلى وجرحى حوثيين.

كما عاود طيران التحالف استهداف مواقع وتعزيزات للحوثيين في (قفلة عذر) التابعة لمحافظة عمران.