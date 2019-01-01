آخر الاخبار

الشرعية تعلن تحريك قوات عسكرية كبيرة الى «حجور» وتحدد مهامها والى أين ستتقدم تقرير دولي خطير يحدد اسماء 3 شخصيات انفصالية تقود تحركات انقلابية في الجنوب 16 ألف فرع لبيع القهوة في العالم .. أرباح تفوق الخيال وفاة فنانة مصرية شهيرة برلماني يستقيل بسبب سرقة ساندويتش كشف خيوط عن جريمة قتل «الصحفي العبسي» وعلاقة «الانقلابي فليته» - تقرير دولي جديد يحدد مصادر تمويل الحوثي ومن أين يحصل على الطائرات المسيرة طائرات مسيرة تتسبب في تأجيل رحلات بمطار دبي تحالف دعم الشرعية يُنذر معرقلي اتفاق ستوكهولم 30 برلمانياً رهائن لدى الحوثي في صنعاء الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وهذا ماينتظر24مليون يمني

سبأفون .. أصالة وتواصل

الشرعية تعلن تحريك قوات عسكرية كبيرة الى «حجور» وتحدد مهامها والى أين ستتقدم

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
عدد القراءات 1708
 

قال موقع الجيش اليمني اليوم الجمعة ان قوات كبيرة من الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي بدأت بالتحرك وتنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل سبتمبر نت عن مصدر قيادي رفيع في ألوية العروبة قوله « ان قوات كبيرة من الوية العروبة بدأت اليوم الجمعة بالتحرك لحسم المعركة مع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة».

واضاف ان «الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش الوطني في حجة وفك الحصار عن ابناء حجور الذين تحاصرهم مليشيا الحوثي الانقلابية».

وبين ان من مهام هذه القوات سيكون التقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المحاددة لمحافظة حجة بدءا من منفذ الخرج ووصولا الى ميناء الحديدة.

وعلى صعيد المعارك الدائرة في حجور ومناطق مجاورة تتبع محافظة عمران ، افاد مصدر ميداني لموقع مأرب برس باندلاع اشتباكات عنيفة بين رجال القبائل ومليشيات الحوثي في منطقة (الزعلة) خلفت قتلى وجرحى حوثيين. 

كما عاود طيران التحالف استهداف مواقع وتعزيزات للحوثيين في (قفلة عذر) التابعة لمحافظة عمران.

إقراء أيضاً
تقرير دولي خطير يحدد اسماء 3 شخصيات انفصالية تقود تحركات انقلابية في الجنوب
كشف خيوط عن جريمة قتل «الصحفي العبسي» وعلاقة «الانقلابي فليته» - تقرير دولي جديد
تحالف دعم الشرعية يُنذر معرقلي اتفاق ستوكهولم
30 برلمانياً رهائن لدى الحوثي في صنعاء
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وهذا ماينتظر24مليون يمني
كيف رد وزير الخارجية اليماني على الانتقادات اللاذعة بعد ظهورة بجوار «نتنياهو» في
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس