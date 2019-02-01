16 ألف فرع لبيع القهوة في العالم .. أرباح تفوق الخيال

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس- وكالات

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تنتشر سلسلة مقاهي ستاربكس في معظم دول العالم؛ حيث يوجد لها أكثر من 16 ألف فرع منها أكثر من 11 ألف فرع في الولايت المتحدة فقط،

لكن هل تساءل أحد عن الربح الذي تجنيه ستاربكس عن كل فنجان قهوة تقدمه لعملائها. إجابة السؤال السابق ربما تبدو مفاجأة للكثير، حيث أن ستاربكس تربح اكثر من 90% من كل فنجان قهوة، وهو ما يعد أعلى نسبة ربحية موجودة في إحدى السلع.

وكشفت شركة Coffee Makers USA، عن أن كوب الكابتشينو الذي يُباع بـ3.65 دولار، أو ما يقرب من 15 ريالًا أو درهمًا في الخليج، و27 جنيهًا في مصر، لا يكلف سوى 31 سنتًا فقط، وهو ما يعني أن هامش ربح ستاربكس في الكوب الواحد يصل إلى 91.5% من قيمة الكوب.

وتتدخل عدة عوامل في تحديد سعر كوب القهوة وهامش الربح المتوقع منه، منها الخدمات المقدمة للعملاء والمكان الفاخر، الذي تُقدم فية القهوة؛ بالإضافة إلى مصدر البن وطريقة شرائه؛ حيث تنخفض أسعار البن إذا تم شراؤه بكميات كبيرة، مقارنة بشرائه عبر التجزئة، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على هامش الربح. يُذكر أن ستاربكس تعد من أشهر وأكبر المقاهي بالعالم؛ حيث يوجد لها أكثر من 16226 فرعًا حول العالم، منها 11434 فرعًا بالولايات المتحدة الأمريكية،

وأكثر من 172 ألف موظف بجميع فروعها. وتأسست ستاربكس في ولاية واشنطن عام 1971م، على يد ثلاثة شركاء؛ هم: مدرس اللغة الإنجليزية جيري بادوين، ومدرس التاريخ زيف سايجل، والكاتب جوردان بوكر، وتقدم العديد من المشروبات الساخنة والباردة، مثل: «الموكا، إكسبريسو، قهوة أمريكية، الشوكولاتة، الفانيليا والكريمة، الكراميل» إضافة إلى الحلويات والشطائر.

أما اسم ستاربكس فجاء من رواية شهيرة، هي «موبي ديك» والتي كتبها الروائي هرمان ملفيل منتصف القرن التاسع عشر، وتحديدًا في عام 1851م، وتدور الرواية الكلاسيكية حول صيد الحيتان في المحيطات، وستاربكس هو الرفيق الأول لبطل الرواية الكابتن آهاب، والذي كان يحب شرب القهوة كثيرًا.

وافتتح أول مقهى لستاربكس في سوق بايك بلايس بمدينة سياتل عام 1971م، وكان يبيع حبوب البن والشاي عالية الجودة، أما شعار المقهى؛ فهو عبارة عن عروس البحر محاطة بدائرة، فيرمز للعلاقة الوطيدة بين تجارة البن والإبحار.