وفاة فنانة مصرية شهيرة

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس- وكالات

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توفيت الفنانة المصرية نادية فهمي، عن عمر يناهز 71 سنة؛ إثر تدهور حالتها الصحية بعد صراع طويل مع المرض، وسيتلقى العزاء زوجها السابق الفنان سامح الصريطي، اليوم الجمعة، بمسجد عمر مكرم، وسط العاصمة القاهرة.

وشُيِّع جثمان الفنانة الراحلة (التى كانت تعاني من مرض ألزهايمر، وأصيبت سابقًا بجلطات بالمخ وتصلب الشرايين)، بعد صلاة العصر من أمس الخميس، من مسجد السيدة نفيسة، في العاصمة القاهرة.

وكانت الراحلة نادية تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق الصريطى، تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال، واستمر زواج نادية والصريطي 25 عامًا قبل انفصالهما، ولديهما ابنتان «آية» و«ابتهال»، التي تعمل في مجال التمثيل. ولدت نادية فهمى في القاهرة عام 1950، ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية،

وبدأ مشوارها الفني عام 1974 بمسلسل «القضبان»، وقد كان وجهها في التمثيل معلومًا ومعروفًا، ومن أشهر أعمالها دور الخادمة في مسلسل «ساكن قصادي». وأنهت «نادية» مسيرتها الفنية بمسلسل «الخواجة عبدالقادر» وفيلم «برتيتا» عام 2012، بعد أدوار كثيرة وُصفت بـ«اللامعة»، وقفت خلالها أمام كبار نجوم السينما المصرية، مثل محمود المليجي ويحيى الفخراني وشكري سرحان وزوزو ماضي وغيرهم.

وقدمت عددًا من الأعمال الدرامية التليفزيونية، من أبرزها: «ضمير أبلة حكمت، وأرابيسك، وساكن قصادي، ونصف ربيع الآخر، وشارع المواردى»، وكان أغلب نشاطها الفنى مرتكزًا على الدراما التليفزيونية أكثر من السينما. وابتعدت نادية فهمى عن الفن لمدة تقترب من عشر سنوات، وعادت بعدها في مسلسل «الرحايا» مع نور الشريف عام 2009، و«الخواجة عبدالقادر» مع يحيى الفخرانى عام 2012، وهو آخر أعمالها الفنية.

وفى عام 2014 ظهرت نادية في أحد مقاطع الفيديو التى نشرتها أحد المواقع الإخبارية، وهى تُدلي برأيها حول الوضع السياسي في مصر، وطالبت المصريين وقتها بدعم عبدالفتاح السيسي حال فوزه بالرئاسة.