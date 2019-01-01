طائرات مسيرة تتسبب في تأجيل رحلات بمطار دبي

الجمعة 15 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال متحدث باسم مطار دبي الدولي إن الرحلات توقفت مؤقتا في المطار صباح اليوم الجمعة للاشتباه في نشاط طائرات مسيرة.

واستمر التوقف من الساعة 1013 بالتوقيت المحلي (0613 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 1045.

ومطار دبي هو مركز نشاط شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، وهو أزحم مطار دولي في العالم إذ استخدمه 81.4 مليون مسافر خلال أول 11 شهرا من 2018.

وبات نشاط الطائرات المسيرة الذي يؤثر على حركة الطيران التجارية قضية ملحة جديدة بعد تقارير عن رصدها في محيط مطارات في بريطانيا والولايات المتحدة.

وفي يناير كانون الثاني، توقفت رحلات الإقلاع من مطار هيثرو في لندن لمدة ساعة تقريبا بعد رصد طائرة مسيرة. كما توقفت رحلات الوصول مؤقتا في مطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرزي بعد مشاهدة طائرات من هذا النوع.

وفي ديسمبر كانون الأول تعطلت الرحلات في مطار جاتويك، ثاني أزحم مطارات لندن، بسبب أنشطة طائرات مسيرة.

ولجأ الركاب في دبي إلى تويتر للشكوى من تأخر الرحلات اليوم الجمعة.

وكتب أنوشويج "الطائرة متوقفة منذ دهر على مدرج مطار دبي غير قادرة على التحرك لأن طائرات مسيرة غير مصرح بها دخلت المجال الجوي هنا وألغيت كل رحلات الإقلاع!".