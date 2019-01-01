30 برلمانياً رهائن لدى الحوثي في صنعاء

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قال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى اليمني، محمد مقبل الحميري،: «إن أعضاء البرلمان المتواجدين في صنعاء رغم قلة عددهم، الذي لا يتجاور ال 30 عضواً، يعدون في عداد الرهائن لدى ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ 4 ديسمبر 2017». جاء ذلك خلال لقائه، أمس، السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تستو.
وأكد الحميري، أن الترتيبات جارية؛ لانعقاد جلسات مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، خاصة وأن النصاب القانوني للانعقاد قد اكتمل.